Caio Alexandre projeta 2025 e chances do Bahia na Libertadores

Destaque do Bahia, Caio Alexandre se mostrou otimista para o próximo ano e a disputa da Libertadores. Neste sábado (21), inauguração do centro esportivo que leva seu nome, em Duque de Caxias (RJ), o meio-campista avaliou a temporada de 2024 e afirmou estar feliz no Esquadrão de Aço em conversa com o Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Libertadores 2025: Conmebol define data das estreias de Corinthians e Bahia

- Muito feliz, me sinto muito bem lá no Bahia. É um lugar onde eu cheguei que eu fui muito bem acolhido, um lugar cativante, com milhões de apaixonados. Eu digo muito que a Bahia é "Bahêa". Então, eu fico muito feliz de estar lá, a gente conseguiu um feito, depois de 35 anos, novamente colocar o Bahia em uma competição internacional, que é a Libertadores, então a gente tá muito focado - declarou Caio.

- Pude fazer 64 jogos esse ano sem nenhuma lesão, e a gente fica feliz por isso, por estar sempre representando bem o clube. A gente espera um 2025 muito desafiador, um 2025 cheio de competições, e a gente buscar títulos durante o ano. A gente quer dar alegria para o nosso torcedor. Então, a gente tem que trabalhar forte porque são competições difíceis, mas a gente tem total capacidade - completou o jogador.

continua após a publicidade

Caio Alexandre projetou o confronto com o The Strongest, da Bolívia, pela segunda fase da Libertadores. O adversário manda os jogos em La Paz, cerca de 3.600 metros acima do nível do mar. O volante do Bahia reconheceu o desafio, mas acredita que decidir em casa será fator diferencial para a equipe buscar a classificação.

- Com certeza é um confronto muito difícil. Um confronto lá na Bolívia, vai ser complicado por conta da altitude, mas a gente tem que se preparar bem. O quanto antes a gente se preparar, mais capacitados vamos chegar. Então, a gente sabe que é um controle difícil, mas também temos um fator de decidir em casa, ao lado do nosso torcedor, que eu tenho certeza que vai lotar a Fonte Nova, fazer uma grande festa, e a gente vai em busca dessa tão sonhada classificação - avaliou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Centro Esportivo Caio Alexandre, em Duque de Caxias, contou com a presença de influenciadores e jogadores, como Jean Lucas, Evander, Matheus Gonçalves, Talles Magno, Hugo Souza, Grafite, Kanu, Negrete, Crispim e Benevenuto.