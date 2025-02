O Fluminense estreia na Copa do Brasil com a base titular da equipe de Mano Menezes. Nesta quarta-feira (26), o Tricolor encara o Águia de Marabá, às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém.

➡️Águia de Marabá x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Fluminense deve iniciar a partida com Fábio; Guga, Ignacio, Freytes e Fuentes; Otávio, Martinelli e Lima; Arias, Cano e Canobbio. Com isso, o volante contratado junto ao Atlético-MG faz seu primeiro jogo pelo Time de Guerreiros.

Em relação aos jogadores que mais vinham sendo utilizados, Mano Menezes decidiu poupar Riquelme Felipe e Hércules. Riquelme é o único jogador que participou de todos os 11 jogos do Fluminense na temporada, e deve ficar no banco para evitar um maior desgaste físico. Na lateral-direita, Guga recuperou a vaga após ter cumprido suspensão na vitória do Fluminense por 3 a 2 sobre o Bangu.

O vencedor do duelo entre Fluminense e Águia de Marabá irá enfrentar o classificado entre Dourados e Caxias. O confronto entre a equipe gaúcha e o time sul-mato-grossense ocorre também nesta quarta-feira, mas às 16h (de Brasília).

Além da Copa do Brasil, Fluminense foca em outra mata-mata

Após o confronto pela Copa do Brasil, o Fluminense retorna ao Rio de Janeiro e foca na preparação para a semifinal do Campeonato Carioca. No domingo, o Tricolor recebe o Volta Redonda, às 18h (de Brasília), no Maracanã.

O local do jogo de volta entre Fluminense e Volta Redonda só será definido depois do primeiro confronto. O Voltaço tem o desejo de levar o jogo de volta para o estádio Raulino de Oliveira, mas vai depender do resultado da partida de ida.

Se o palco do jogo de volta ainda não está definido, ao menos a arbitragem nas duas partidas já está garantia: o primeiro duelo entre Fluminense e Volta Redonda será apitado por Yuri Elino. E Alex Stefani será o árbitro do jogo de volta.