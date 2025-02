Presidente do Águia de Marabá confia em vitória sobre Fluminense e cita motivação extra

Presidente do Águia de Marabá, Ferreirinha demonstrou confiança em uma vitória e classificação sobre o Fluminense, na primeira fase da Copa do Brasil. O mandatário também citou uma motivação extra da equipe para buscar uma vaga na próxima etapa do torneio.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Ferreirinha afirmou respeitar o Fluminense, mas relembrou o histórico recente positivo do Águia de Marabá na Copa do Brasil. O presidente revelou como está o elenco em relação a esse duelo e acredita que a zebra pode caminhar pelo Estádio Mangueirão.

- Nosso histórico recente na Copa do Brasil mostra que temos condições de competir contra grandes times. Nós dois últimos anos, a nossa equipe jogou de igual para igual contra o Goiás e o Coritiba. Esse ano o regulamento é mais favorável ao time mandante, todavia seguiremos com a mesma mentalidade, de jogar um bom futebol. Respeitamos o Fluminense, mas o Águia já provou que pode surpreender. O grupo está focado, preparado e com a mentalidade de buscar essa classificação.

O confronto também foi alvo de polêmicas por conta do local em que a partida será realizada. Sem poder receber o Fluminense em Marabá, o Águia tentou levar o jogo para Parauapebas, mas a CBF transferiu a partida para Belém. Ferreirinha afirmou que essa questão servirá como uma motivação extra para buscar a vaga na segunda fase da Copa do Brasil.

- Nossa casa é Marabá, e jogar no Zinho Oliveira, diante da nossa torcida, sempre nos dá uma força extra. Infelizmente a troca do local da partida nos prejudicou pois a grande maioria da nossa torcida, em plena quarta-feira, não pode se deslocar até Belém para assistir esse grande jogo. Mas, independente do local, o Águia entra em campo para competir e lutar pela vaga. Vamos transformar essa mudança em motivação para representar bem a cidade e nosso torcedor.

Nesta quarta-feira (26), o Águia de Marabá recebe o Fluminense, às 19h30 (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil, no Mangueirão. O vencedor irá encarar o classificado entre Dourados e Caxias, que se enfrentam às 16h (de Brasília).

Águia de Marabá encara o Fluminense, pela primeira fase da Copa do Brasil (Foto: Leo Lods/Águia de Marabá)

Veja outras respostas de Ferreirinha, presidente do Águia de Marabá

Valor esportivo e financeiro do jogo

- Esportivamente, seria um feito grandioso, que reforçaria a nossa crescente trajetória no futebol nacional. Financeiramente, a premiação da Copa do Brasil é essencial para fortalecer o clube, investir na estrutura e dar ainda mais condições para o nosso crescimento. Passar de fase seria um passo importante para consolidar o Águia entre as grandes forças do Norte.

Oportunidade de enfrentar o Fluminense

- Encaramos esse confronto como uma grande oportunidade de mostrar a força do futebol paraense e do Águia de Marabá. Sabemos da tradição do Fluminense, mas também confiamos na nossa capacidade. Vamos para esse jogo com muito respeito, mas também com a ambição de seguir fazendo história na Copa do Brasil.

Recado para Marabá

- Nossa força está no coletivo, na dedicação do grupo e no espírito de superação. Já mostramos que somos um time aguerrido e que luta até o fim. Para o povo de Marabá, queremos dizer que vamos dar o máximo em campo. Contamos com a energia de vocês para escrever mais um capítulo histórico para o Águia de Marabá.