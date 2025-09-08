Brasil x Bolívia: veja o abismo milionário entre os elencos

A Seleção Brasileira vai à Bolívia para a última partida das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo vai acontecer na próxima terça-feira (9), no estádio de El Alto, em La Paz. Não é nenhuma novidade que o elenco do Brasil é superior ao boliviano, mas a disparidade fica ainda mais clara pelos valores de mercado. Confira o levantamento.

continua após a publicidade

➡️EXCLUSIVO: Hugo Souza faz balanço da Seleção, cita convívio com Ancelotti e exalta Dorival

Valores de mercado de Brasil e Bolívia

O elenco brasileiro é 56 vezes mais valioso do que o elenco boliviano. Juntos, os jogadores da Seleção são avaliados em aproximadamente €734 milhões. Já os bolivianos ficam na casa dos €13.38 milhões.

Principais jogadores são da Seleção

O jogador com maior valor de mercado da seleção da Bolívia vale 90 vezes menos que o mais valioso do Brasil. É o meia Miguelito, com passagem pelo Santos e atualmente no América Mineiro. O seu valor de mercado é de aproximadamente €1.40 milhão. Para se ter uma ideia, o jogador com menor valor de mercado da amarelinha é o lateral Alex Sandro, jogador do Flamengo, que vale €1.80 milhão.

continua após a publicidade

Ao contração da Bolívia, na seleção do Brasil o jogador com maior valor de mercado passa dos €90 milhões: o atacante Raphinha, do Barcelona.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ranking de seleções

Olhando pelo ranking das seleções nacionais mais valiosas do planta, a Bolívia ocupa a 106° posição. A nível de comparação, a seleção de Trindade e Tobago vale mais de €2.8 milhões a mais que a boliviana. O Brasil, por sua vez, tem a oitava seleção mais cara do futebol, atrás apenas da França, Espanha, Inglaterra, Itália, Argentina e Holanda, respectivamente.

Seleção Brasileira deu um show no Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Participação em Copas

Em toda a sua história, a Bolívia se classificou apenas três vezes para a Copa do Mundo. Jogou em 1930, 1950 e 1994, mas nunca passou da primeira fase. Nestas eliminatórias, a Bolívia chega para esta última partida apenas para cumprir tabela, afinal de contas, pode vencer o Brasil por uma sonora goleada, mas mesmo assim não vai se classificar para o Mundial de 2026.

continua após a publicidade

O Brasil, por outro lado, é o único país que participou de absolutamente todas as Copas do Mundo até agora, possuindo cinco títulos. 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A Seleção Brasileira, inclusive, foi a primeira tricampeã, a primeira tetracampeã e, até agora, a primeira e única pentacampeã mundial. A amarelinha também é a segunda no ranking com mais finais, com sete disputadas (vice em 1950 e 1998). O time que lidera este ranking é a Alemanha, que chegou em incríveis oito finais, contendo quatro títulos.