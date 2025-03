Adversários nas quartas de final da Copa da Inglaterra, Aston Villa e Preston vivem realidades distintas. Enquanto os Lions disputam o título da Champions e estão entre os principais times da elite do país, o Preston figura apenas o meio de tabela da segunda divisão. Prova disso é a disparidade no valor do elenco. Goleiro argentino, Emiliano Martínez, conhecido como Dibu Martínez, vale sozinho quase o time inteiro do rival.

De acordo com valores do "Transfermarkt", o argentino é avaliado em 25 milhões de euros (R$ 154 milhões). O montante de Dibu Martínez é referente a 60,9% do valor total do elenco do Preston North End, que custa 41,45 milhões (R$ 256 milhões). São 27 jogadores totais.

Vale frisar que Dibu Martínez não é nem o jogador mais caro do atual elenco do Aston Villa. 12 nomes figuram na sua frente na lista. Onana, Rashford, Watkins e Rogers, sozinhos, valem mais que o Preston. Veja abaixo:

Amadou Onana - 55 milhões de euros

Marcus Rashford - 50 milhões de euros

Ollie Watkins - 50 milhões de euros

Morgan Rogers - 50 milhões de euros

Pau Torres - 40 milhões de euros

Boubacar Kamara - 38 milhões de euros

Youri Tielemans - 35 milhões de euros

Ezri Konsa - 35 milhões de euros

Leon Bailey - 32 milhões de euros

Jacob Ramsey - 32 milhões de euros

Matty Cash - 28 milhões de euros

Ian Maatsen - 28 milhões de euros

Dibu Martínez vale sozinho mais da metade do elenco do Preston, adversário da Copa da Inglaterra (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O jogador mais bem avaliado pelo Preston é Sam Greenwood, que sequer pertence ao clube. O meia está emprestado pelo Leeds United e possui valor de mercado de 4,5 milhões de euros, cerca de R$ 27,85 milhões.

Preston x Aston Villa

Dibu Martínez e Preston se encontram no sábado, dia 29 de março, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Mesmo sendo zebra, a equipe da segunda divisão será a mandante e busca seu terceiro título na história da competição.