Ex-goleiro do United critica Dibu e aponta brasileiro como um dos seus favoritos

Edwin van der Sar, ex-goleiro do Manchester United, expressou sua opinião sobre Emiliano Martínez, do Aston Villa, em uma entrevista ao portal Goal, nesta quarta-feira (5). O holandês colocou Dibu fora de sua lista dos dez melhores arqueiro do mundo, apesar de reconhecer suas habilidades em defender pênaltis.

- Não creio que Martínez esteja no top 10 dos melhores goleiros do mundo atualmente. Para os pênaltis, sim, seguro. Mas está no top 20 - declarou.

Na visão de Van der Sar, Alisson Becker, do Liverpool, Thibaut Courtois, do Real Madrid e Manuel Neuer, do Bayern de Munique, são os melhores goleiros atualmente. No entanto, Martínez, com duas conquistas do prêmio The Best e dois Troféus Yashin, é o único goleiro a alcançar tal feito.

A carreira de Dibu Martínez tem sido notável por suas atuações excepcionais em momento decisivos e por situações controversas, incluindo uma suspensão de dois jogos pela FIFA após um incidente com um câmera de televisão.

Dibu Martínez, goleiro da Argentina e do Aston Villa (Foto: Reprodução/Instagram)

