Qual o salário de Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, no Fulham?

O atacante Rodrigo Muniz vem sendo um dos destaques do Fulham em 2024/25. Revelado pelo Flamengo, o jogador de 23 anos finalmente conquistou seu espaço no futebol inglês e já soma 36 jogos, 11 gols e 2 assistências desde o início da temporada.



Com as boas atuações, Muniz atrai olhares de clubes maiores e também deve ser recompensado com um novo contrato ou valorização salarial em breve.

💰 Salário atual de Rodrigo Muniz

Segundo o site Capology, Rodrigo Muniz recebe um salário bruto anual de £390 mil. Com a cotação da libra esterlina a R$ 7,72, isso equivale a:

É um valor considerado modesto para os padrões da Premier League, mas que pode mudar nas próximas semanas, com a possibilidade de renovação ou transferência.

💼 Detalhes da venda ao Fulham

Muniz foi vendido pelo Flamengo em agosto de 2021 por €8 milhões (cerca de R$ 50 milhões na cotação da época). O clube carioca ainda manteve 25% dos direitos econômicos, podendo lucrar em uma venda futura.

O atacante assinou contrato de cinco anos com o Fulham, com opção de renovação por mais uma temporada, o que o vincula ao clube até, no mínimo, 2026.

📈 Fase promissora pode render valorização

A boa fase de Muniz tem sido destaque na imprensa inglesa. Com gols importantes, presença física e evolução tática, o ex-Flamengo vive seu melhor momento desde que chegou à Europa e pode estar perto de um novo patamar na carreira — dentro e fora de campo. 👏

Seja com uma renovação contratual ou uma transferência para um clube maior, o futuro financeiro do atacante deve ser ainda mais promissor.

