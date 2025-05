Cruzeiro x Vila Nova na Copa do Brasil: qual o tamanho da disparidade financeira?

Cruzeiro e Vila Nova-GO se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 21h30, no Mineirão, no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Vendida por R$ 600 milhões para o empresário Pedro Lourenço, proprietário do Grupo Supermercados BH, a SAF do Cabuloso investiu alto em jogadores nesta temporada, o que mostra o abismo financeiro em relação ao seu adversário de Goiás.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Volante Lucas Romero, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro se estabelece entre as equipes mais valiosas do futebol brasileiro. Atualmente, o Cabuloso tem o décimo elenco com mais cifras do Brasileirão, com o valor de R$ 578,28 milhões. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Apenas na primeira janela de transferências desta temporada, o clube de Minas já investiu R$ 66,7 milhões com contratações. Nomes como Gabigol, Fagner, Dudu, Bolasie e Eduardo chegaram de graça ao clube. No entanto, o Cruzeiro investiu altos valores em jogadores como Fabrício Bruno, que foi comprado do Flamengo por R$ 43,7 milhões, e Christian, ex-Athletico-PR que custou cerca de R$ 18 milhões.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Disparidade financeira com o Vila Nova

Adversário do Cruzeiro na terceira fase da Copa do Brasil, o Vila Nova tem um grande desafio para se classificar. O clube goiano tem o décimo primeiro elenco mais valioso da Série B do Campeonato Brasileiro, avaliado em R$ 65,29 milhões.

➡️Maringá usa polêmica de arbitragem para promover propaganda e conquista web

Poveda, jogador do Vila Nova-GO, comemora seu gol durante partida contra o Paysandu (Foto: Heber Gomes/AGIF)

Portanto, a disparidade financeira entre os rivais na Copa do Brasil é de cerca de R$ 512 milhões. No total, a equipe do Cruzeiro vale aproximadamente oito vezes mais que o Vila Nova. Apenas Matheus Pereira, com valor de mercado de R$ 64 milhões, é equiparado à equipe de Goiás.