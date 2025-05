Ingressos de Cruzeiro x Flamengo: saiba preços e onde comprar

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam neste domingo (4), às 18h30, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca lidera a competição com 14 pontos, e a Raposa está em quarto lugar com 10. Os ingressos para a partida estão à venda, e os torcedores do Flamengo podem adquiri-los no site oficial do clube.

Os torcedores do Cruzeiro que fazem parte do programa Sócio 5 Estrelas podem comprar e resgatar os ingressos pelo app Cruzeiro Nação Azul e pelo site oficial do clube: socio.cruzeiro.com.br. Os torcedores da Raposa que não são sócios podem adquirir os bilhetes pelo site www.ingresso.cruzeiro.com.br, com o limite de dois por CPF.

O Flamengo comprou a carga total de ingressos destinados à torcida visitante, ou seja 10% da capacidade total do Mineirão. A torcida rubro-negra ocupará o Setor Roxo Superior, à esquerda da tribuna de imprensa (blocos 301, 302 e 303) e também os blocos 344, 343 e 342 do Setor Laranja Superior.

A venda de ingressos para os flamenguistas está sendo feita através da plataforma oficial do clube. As entradas custam R$ 110 (inteira no Setor Laranja) e R$ 170 (inteira no Setor Roxo). Os bilhetes deverão ser retirados em Belo Horizonte, nos seguintes endereços:

- Nação Rubro Negra: Avenida Luiz Paulo Franco, 1031. Loja 64, Pavimento 1 – Belvedere / nos dias 2 e 3, das 10h às 17h.

- Orla Pampulha: Av. Otacílio Negrão de Lima, 2640 - São Luiz/ no domingo, das 10h às 14h.

Veja o preço dos ingressos para Cruzeiro x Flamengo, domingo (4), no Mineirão: