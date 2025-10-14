Messi é processado por propaganda enganosa em divulgação de sua marca de bebidas

O astro do futebol Lionel Messi está sendo processado e acusado de propaganda enganosa na divulgação de um dos produtos que levam seu nome. No fim da última semana, foi apresentada uma queixa contra o jogador de futebol afirmando que o argentino não ocupa o cargo de "dono" da "Más+ by Messi", marca de bebidas isotônicas lançada em 2024 e que chegou ao mercado com a campanha de que o atleta foi um dos fundadores da empresa.

O processo está sendo movido pela empresa "Prime Hydration", marca concorrente no mercado de isotônicos e que tem como um dos seus donos o influenciador norte-americano e atleta de boxe Logan Paul. Um documento de 23 páginas foi apresentado no tribunal federal da Flórida, nos EUA, alegando que Messi está enganando os consumidores e que, na verdade, ele não teria ligação com a criação do produto. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Michael McCann, especializado em direito desportivo.

Segundo o jornalista, a Prime Hydration afirma que em diversos espaços de divulgação da Más+ by Messi o jogador se coloca como um dos criadores da marca, do produto e do conceito por trás dela. A briga das duas marcas se estende há algum tempo e a Prime utilizou declarações do próprio Messi para embasar sua queixa. Há um antigo processo envolvendo as marcas em que o "Mark Anthony Group" alega que a rival estaria monopolizando os designs de garrafas de isotônico.

Segundo a Prime Hydration, Messi afirma em depoimento deste antigo caso que não é fundador da Más+ e que o grupo Mark Anthony já desenvolvia os protótipos do produto antes de sua participação no projeto. Isso entra em conflito com o atual cenário, onde a empresa de isotônicos diz em seu site que o camisa 10 é um dos criadores. O documento apresentado pela empresa de Logan Paul destaca aspas dadas pelo atleta argentino no primeiro caso.

- Entendo que Mark Anthony projetou a embalagem para Más+ by Messi antes do nosso encontro, no final de 2023, e continuou a aperfeiçoá-la durante a primavera de 2024, com a colaboração exclusiva da minha equipe quanto ao uso do meu nome, imagem e semelhança. Não estive envolvido na criação ou no design da aparência estética da garrafa ou do rótulo, e não tenho conhecimento dos detalhes desse processo de design - diz Messi no documento levantado pela empresa rival.

No site da Más+ by Messi é possível encontrar propagandas onde colocam aspas de Lionel afirmando que participou da criação do produto. Existem descrições atribuídas ao jogador como "comecei a trabalhar em uma bebida minha", usadas pela Prime Hydration para justificar a inconsistência de declarações do jogador e que configuraria propaganda enganosa por parte do camisa 10.

Na queixa, a Prime afirma que a ideia do Mark Anthony Group de colocar o jogador como um dos fundadores da Más+ by Messi seria para aumentar as vendas e rivalizar com a marca de isotônicos que também tem um atleta famoso, o boxeador Logan Paul.

- A Mark Anthony decidiu copiar o sucesso da Prime Hydration, encontrando seu próprio embaixador da marca que também se conectaria com consumidores mais jovens (...) A narrativa falsa e a publicidade associada dos réus prejudicaram a Prime Hydration, pelo menos no sentido de que a empresa perdeu espaço nas prateleiras e posições de distribuição em varejistas nos Estados Unidos, como Walmart, entre outros - diz o documento enviado às autoridades.

Apesar da guerra, as duas marcas ainda são consideradas pequenas no mercado de isotônicos. Outros produtos como o Gatorade, da Pepsi&Co, e Powerade e Bodyarmor, da Coca-Cola, controlam quase todo o mercado da linha de bebidas isotônicas do país. A título de comparação, os três exemplos anteriores representam 88% do mercado, enquanto a Prime Hydration alcança apenas 3,6%. O setor movimenta atualmente US$ 11,5 bilhões (R$ 63 bilhões). O caso segue aberto na Justiça americana e não há uma definição sobre a data de resolução e nem de possíveis consequências para as duas empresas ou o próprio Lionel Messi.

A marca de bebidas Más+, que pertence e Messi, se tornou patrocinadora do Inter Miami em fevereiro de 2025. (Foto: Divulgação/Inter Miami)

Más+ by Messi patrocina o Inter Miami

Em fevereiro desse ano, o Inter Miami anunciou que a marca de bebidas de Lionel Messi passaria a ser patrocinadora oficial do clube. O acordo prevê que Más+ esteja presente em diversas ativações de marca do Inter Miami durante as partidas da MLS e nos treinos do elenco ao longo da temporada.

A marca também estará estampada nas coletivas de imprensa do clube, banners, toalhas e coolers nos centro de treinamento e outras ativações no Chase Stadium, casa da equipe em Miami. Em comunicado oficial, Lionel Messi afirmou que vê com bons olhos essa aproximação entre sua marca e o clube que joga e destacou que a Más+ tem como intuito se aproximar do público geral, não só dos atletas de elite.

- É uma grande honra e alegria que a Más+ esteja se tornando uma parceira do Inter Miami. Ao trabalhar nesta bebida, nosso objetivo era fornecer hidratação não apenas para atletas de elite, mas também para amadores e qualquer um que queira se manter adequadamente hidratado em suas vidas diárias, ao mesmo tempo em que se beneficia de eletrólitos e vitaminas - afirmou o argentino à época.