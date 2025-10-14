menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Kings League anuncia primeira loja oficial no Brasil; veja onde e como comprar os produtos

Versão brasileira passa a ter loja com produtos das equipes participantes

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/10/2025
17:11
Kings League tem campeonatos em diferentes países
imagem cameraKings League tem campeonatos em diferentes países
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Kings League chega com cada vez mais força no mercado brasileiro. A competição anunciou a primeira loja online com produtos das equipes participantes. A Netshoes, empresa de e-commerce de artigos esportivos, será responsável pela operação. É parte do acordo de patrocínio com a versão brasileira da liga.

Todos os 10 times terão camisas à venda no mesmo e-commerce. A loja terá exclusividade inicial nas vendas. Posteriormente, os produtos poderão ser comercializados por outros players.

- Unimos o melhor da nossa expertise digital e comercial à paixão dos fãs da Kings League, para oferecer uma experiência que vai além da compra: conveniência, excelência no serviço e uma linha completa de produtos das equipes. Nossa gestão traduz o espírito da liga ao conectar esporte, cultura e lifestyle em um só movimento - prega Marcelo Chammas, diretor comercial da Netshoes.

Calendário completo é divulgado

A Kings League divulgou nesta segunda-feira o calendário completo com as datas e confrontos das cinco rodadas da fase de grupos da Kings Cup Brazil. A competição tem início já nesta próxima sexta-feira, 17 de outubro, e se estenderá até o dia 3 de novembro, prometendo agitar o cenário com jogos eletrizantes e muita rivalidade.

As duas primeiras rodadas já contam com horários definidos. A estreia, na sexta-feira (17), terá cinco partidas, começando às 17h com o duelo entre Fluxo e Funkbol. O dia inaugural ainda reserva o clássico entre G3X e Desimpedidos às 18h, além do "Jogo Desafio" entre G3X e Capim FC, às 21h, colocando frente a frente equipes de grupos diferentes.

