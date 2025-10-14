Filme da F1 chegará aos streamings; saiba data

Após a saída dos cinemas, "F1: O Filme" ganhou uma data para a estreia nos streamings. O longa-metragem esportivo com maior bilheteria chegará à Apple TV em 12 de dezembro. Estrelada por Brad Pitt, a obra é inspirada na dinâmica da Fórmula 1, contando com o ambiente das corridas como cenário.

Em sua estreia nos cinemas, a produção se manteve em primeiro lugar e ultrapassou US$ 629 milhões de bilheteria (cerca R$ 3,4 bilhões na conversão atual), quando considerado o cenário global.

— Tem sido emocionante ver o público do mundo todo abraçar o filme' nos cinemas. Agora, estamos mais do que animados para levar esta emocionante viagem cinematográfica aos fãs de todo o mundo através do alcance global incomparável da Apple TV. A parceria entre a Apple e a Fórmula 1 tem sido uma jornada incrível, e estamos orgulhosos que ainda mais espectadores, de todos os cantos do mundo, poderão vivenciar a ação e a paixão de tirar o fôlego que definem o filme — disse o produtor Jerry Bruckheimer.

Cartaz do Filme da Fórmula 1 (Foto: Divulgação: Apple Studios)

Sinopse de "F1: O Filme"

Apelidado de "o maior que nunca foi", Sonny Hayes (Brad Pitt) foi o maior prodígio da Fórmula 1 nos anos 1990, até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. Trinta anos depois, ele é um piloto nômade contratado para diferentes corridas, até ser abordado por seu ex-companheiro de equipe, Ruben Cervantes (Javier Bardem), agora dono de uma equipe de F1 à beira do colapso.

Ruben convence Sonny a retornar à Fórmula 1 para uma última chance de salvar a equipe e se tornar o melhor do mundo. Ele dividirá a pista com Joshua Pearce (Damson Idris), o novato talentoso da equipe, determinado a seguir seu próprio caminho.

Mas, à medida que os motores rugem, o passado de Sonny volta a assombrá-lo, e ele descobre que, na F1, seu companheiro de equipe pode ser seu maior rival – e que o caminho para a redenção não pode ser trilhado sozinho.

Direção: Joseph Kosinski

Roteiro: Ehren Kruger

Elenco: Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem

Título original: F1 The Movie