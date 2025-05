Coritiba e Ferroviária vivem realidades opostas nas SAFs em duelo da Série B

Coritiba e Ferroviária se enfrentam nesta sexta-feira (2) pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente dois clubes que se tornaram SAF recentemente. No entanto, as duas gestões vivem momentos distintos.

Apesar da promessa de investimento pesado da SAF do Coritiba, o clube vem enfrentando uma fase difícil desde a entrada da empresa Treecorp Investimentos no final de 2022. Desde essa época, o Coxa não conseguiu chegar à final do Campeonato Paranaense, sofreu eliminações precoces na Copa do Brasil e fez sua pior campanha da história na Série A, com apenas 30 pontos conquistados.

Equipe do Coritiba comemora o gol durante partida contra o Operário (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

Recentemente, a torcida do Coritiba viajou a São Paulo para protestar contra a gestão da Treecorp Investimentos. A reclamação dos torcedores aconteceu após a eliminação para o Ceilândia-DF na primeira fase da Copa do Brasil e para o Maringá nas quartas do Campeonato Paranaense.

A Ferroviária, por outro lado, viveu grandes momentos após a mudança para SAF, também em 2022. O clube voltou, depois de 30 anos, para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time grená chegou a encerrar as atividades em 2003, porém se reergueu após investimento de um grupo de empresários. Apesar das conquistas, a Ferroviária não conseguiu a sonhada classificação neste ano para série A1 do Campeonato Paulista.

Lucas Rodrigues, jogador da Ferroviária, durante partida contra o Cuiaba (Foto: Francisco Alves/AGIF)

Protestos da torcida do Coritiba

No final de março, a torcida do Coritiba viajou para São Paulo e realizou um protesto na Avenida Faria Lima contra a SAF. A gestora do clube desde o final de 2022 é a Treecorp Investimentos, que não tem experiência dentro do futebol e faz sua primeira intervenção no esporte.

Cerca de 100 torcedores, em dois ônibus, estiveram em frente à sede da Treecorp com faixas com os dizeres "SAFados", "Treegolpe" e "Vergonha", além de entoarem cantos contra a administração da empresa. O empresário Bruno Levi D'Ancona, principal executivo, não estava no local.

O acordo da SAF com o Coritiba foi assinado em 9 maio de 2023, mas o grupo atua desde o final de 2022, com a promessa de investimento de R$ 1,1 bilhão em 10 anos.