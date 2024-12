Corinthians e Zé Delivery ampliam parceria e Fiel Torcedor ganha direito a cashback

O Corinthians e o aplicativo de entrega de bebidas Zé Delivery anunciaram a ampliação da parceria. A partir de agora, todos os cadastrados no Fiel Torcedor serão incluídos no programa Cashback do Zé.

continua após a publicidade

➡️ Brasileirão: veja a variação no valor de mercado dos jogadores e o novo Top-10 mais caros

Isso significa que todo sócio torcedor, acima de 18 anos, terá a possibilidade de ganhar 50% do valor da mensalidade revertido em cupons para fazer compras no app.

Todo mês, o valor correspondente será revertido para o torcedor em cupons de R$ 10 para serem usados em compras mínimas de R$50. Cada cupom deverá ser utilizado individualmente em cada compra.

continua após a publicidade

Torcida do Corinthians durante partida contra o Bahia, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão 2024 (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

- No Zé Delivery somos apaixonados por futebol. Por isso, estarmos junto com uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil é um grande passo para nossa marca, que celebra o esporte e quem o ama, por isso estamos estendendo uma parceria que já é sucesso. Com o Zé, o programa de sócios permite que o clube gere receita ao mesmo tempo em que promove uma série de facilidades para quem mais o incentiva: sua fiel torcida - afirmou Raphael Rizzo, Diretor Futebol Ambev.

Entenda como utilizar os cupons

Segundo o aplicativo, o torcedor que quiser usufruir do benefício deverá dar o aceite no app Universo, do próprio clube. Depois, ele deverá baixar o app do Zé Delivery e se cadastrar utilizando o mesmo e-mail registrado no programa Fiel Torcedor.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Segundo a plataforma, novos cupons serão liberados todos os meses, independentemente da utilização.

Além do Corinthians, o Zé Delivery também possui parcerias firmadas com outros grandes clubes do Brasil, como Vasco, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Coritiba, Avaí e Paysandu.