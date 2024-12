Corinthians contrata profissional do Flamengo para departamento de futebol

O Corinthians fechou a contratação de Lucas Pareto, ex-analista de mercado do Flamengo. O profissional vai integrar o Centro de Inteligência do Futebol (CIFUT) do clube alvinegro a partir da próxima temporada. A aquisição é mais um esforço de Fabinho Soldado, executivo de futebol do Timão para o setor.

continua após a publicidade

➡️Boca ou River podem enfrentar o Corinthians na Pré-Libertadores; veja os cenários

O CIFUT é responsável por analisar o desempenho dos jogadores do elenco, além de mapear atletas de outras equipes para reforçar o Corinthians. O setor é chefiado por Renan Bloise, que assim como Lucas Pareto, também trabalhou no Flamengo.

Conforme noticiado pelo "Ge.globo", o Timão terá mais um reforço no departamento de futebol. A reformulação do CIFUT é uma das prioridades de Fabinho Soldado desde que chegou ao clube alvinegro, em janeiro deste ano.

continua após a publicidade

Criado em 2007, o CIFUT é o serviço de inteligência do futebol corinthiano. O setor ajuda no mapeamento para contratações. Neste ano, André Ramalho e Memphis foram alguns dos jogadores indicados pelo departamento.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Fabinho Soldado tem buscado antigos colegas do Flamengo para trabalhar no Corinthians. O dirigente participou do departamento do clube carioca entre 2017 e 2024, quando teve o cargo de gerente de futebol.

continua após a publicidade

Lucas Pareto é o novo contratado do Corinthians para o Cifut (Foto: Reprodução/Instagram/lucaspareto)

Planejamento para 2025

O clube alvinegro segue se preparando para a próxima temporada. Fabinho Soldado defende que o Corinthians precisa manter o elenco para as disputas dos campeonatos do ano que vem. O Timão disputará quatro competições: Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Com o calendário antecipado devido ao Super Mundial de Clubes, em junho, o Corinthians terá menos tempo para planejar suas contratações. O clube alvinegro se apresenta no dia 7 de janeiro, e a estreia no Paulistão será uma semana depois, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista