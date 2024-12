Corinthians: Yuri Alberto recebe Troféu Roberto Dinamite

Yuri Alberto recebeu o Troféu Roberto Dinamite, nesta quinta-feira (12), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A premiação é concedida ao artilheiro do Campeonato Brasileiro. Neste ano, o atacante do Corinthians liderou o ranking, junto a Alerrandro, do Vitória, com 15 gols.

continua após a publicidade

➡️Corinthians contrata profissional do Flamengo para departamento de futebol

O atacante esteve com a família na sede da organizadora da competição nacional. Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, foi o responsável por conceder a honraria ao atacante do Corinthians. Alerrandro não esteve no evento, mas receberá a premiação no próximo ano.

— Foi um momento muito especial junto da minha família. Fazia muito tempo que eu não vinha para cá e retornar ganhando um presente desse acho que presenteia ainda mais esta temporada, que foi de muito amadurecimento, aprendizado. Mas graças a Deus, com a força da minha família e de Deus, pude dar a volta por cima e terminar o artilheiro da temporada do Brasileiro — disse o atacante do Corinthians em entrevista ao site oficial da CBF.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Troféu Roberto Dinamite

O prêmio é uma homenagem a Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, e maior artilheiro da história do torneio com 190 gols. Ex-atacante também da Seleção Brasileira, o histórico jogador faleceu em janeiro de 2023.

Além de batizar o prêmio, Roberto Dinamite é homenageado no design do troféu. A taça possui diversos gomos inscritos com os anos do Brasileirão disputados pelo ex-jogador e com o número de gols que ele marcou em cada edição do torneio.

continua após a publicidade

Atacante recebeu o Troféu Roberto Dinamite (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Premiação em dinheiro

Além do troféu, a CBF também premiou o artilheiro do Brasileirão com R$ 100 mil reais. Além da quantia, Yuri Alberto recebeu um bônus de R$ 5 mil por gol marcado. Ao final do torneio, o atacante do Corinthians recebeu R$ 175 mil, pelas 15 vezes que balançou as redes na competição.