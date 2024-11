Saiba quanto Flamengo faturou com títulos em que Gabigol foi decisivo

Também em 2021, o atacante perturbou a vida do Fluminense nos dois jogos da final do Campeonato Carioca e ajudou o Flamengo a conquistar mais um título. No jogo de ida, foi ele quem marcou o gol do time da Gávea no empate por 1 a 1 com o Tricolor. No jogo da volta, marcou mais dois na vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o rival. Resultado? Mais um título para o time com a assinatura dele. A competição, no entanto, não teve premiação financeira.