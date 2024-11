Inter anuncia parceria e investimento de R$ 15 milhões para revitalizar Gigantinho

- O Gigantinho passará a operar como uma unidade de negócios independente, mas sob total gerenciamento por parte do Clube. Vale ressaltar que não haverá aporte financeiro do Inter, nem alienação do seu patrimônio. O novo ginásio não irá gerar falta de investimento em outras áreas, pois os recursos serão provenientes de novas fontes de receitas e patrocínios motivados pela revitalização do equipamento em si. O Gigantinho revitalizado é um benefício enorme para todos. Ganha o Rio Grande do Sul, que voltará a figurar no mapa dos grandes eventos, movimentando o turismo e a economia do Estado - afirmou o vice-presidente do Conselho de Gestão do Internacional, Victor Grunberg.