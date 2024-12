Confira as posições dos brasileiros entre os elencos mais valiosos do Mundial de Clubes

O sorteio dos grupos do Mundial de Clubes de 2025 aconteceu na quinta-feira (5) e mostrou para cada time brasileiro quem serão seus adversários na fase inicial da competição. Como esperado, o torneio reunirá time com realidades financeiras distintas e, em alguns casos, completamente opostas. O Lance! Biz levantou junto ao Transfermarkt qual o valor de mercado e qual a situação das equipes brasileiras perante os outros clubes que também participarão da competição da Fifa. Confira!

Nenhum dos brasileiros é o clube mais valioso de seu respectivo grupo. No grupo em que está o Palmeiras, o time com elenco mais valioso é o Porto, avaliado em 352 milhões de euros, 142 milhões de euros a mais do que o Verdão.

No grupo do Botafogo, o mais valioso é o francês PSG, avaliado em 893 milhões de euros, 757 milhões a mais do que o time carioca.

O Grupo D, que conta com outro brasileiro, o Flamengo, o posto de mais valioso é ocupado pelo Chelsea, avaliado em 963 milhões de euros, 751 milhões a mais do que o Rubro-Negro.

E no grupo do Fluminense, o time mais valioso é o Borussia Dortmund, avaliado em 475 milhões de euros, 393 milhões a mais do que o Tricolor.

Real Madrid ocupa o topo da lista com estrelas no elenco como Vini Jr, Mbappé, Bellingham e Rodrygo (Foto: Javier Soriano / AFP)

Quando se trato do Top10 clubes mais valiosos da competição, os brasileiros também não aparecem. Quem o ocupa o topo da lista é o Real Madrid, com um elenco avaliado em 1,36 bilhões de euros.

O brasileiro mais bem locado é o Flamengo, que aparece em 13º, com avaliação de 212 milhões, seguido pelo Palmeiras, em 14º, com valor de 210 milhões de euros.

Dos 32 times participantes, o que possui o elenco com menor valor de mercado, segundo o Transfermarkt, é o Auckland City, avaliado em apenas 6 milhões de euros.

Para se ter uma ideia da disparidade, o Real Madrid, clube mais valioso do Mundial, é cerca de 226 vezes mais caro do que o menos valioso, o Auckland.

💰Top 15 times mais valiosos do Mundial de Clubes de 2025

1- Real Madrid - 1,36 bilhões de euros

2- Manchester City - 1,26 bilhões de euros

3- Chelsea - 963 milhões de euros

4- Bayern de Munique - 937 milhões de euros

5- PSG - 893 milhões de euros

6- Inter de Milão - 677 milhões de euros

7- Juventus - 594 milhões de euros

8- Atlético de Madrid - 511 milhões de euros

9- Borussia Dortmund - 475 milhões de euros

10- Porto - 352 milhões de euros

11- Benfica - 336 milhões de euros

12 - Al-Hilal - 244 milhões de euros

13 - Flamengo - 212 milhões de euros

14 - Palmeiras - 210 milhões de euros

15 - Salzburg - 202 milhões de euros

Fonte: Transfermarkt