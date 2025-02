Concorrente da Globo se reúne com presidente da CBF por direitos da Copa do Mundo

Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues participou de uma reunião com representantes da Record na última quinta-feira (6). De acordo com o portal "F5", a emissora de Edir Macedo quer estreitar relações com a CBF de olho nos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026, que também será exibida pela Globo.

continua após a publicidade

➡️ Impulsionada por Neymar, Record desbanca Globo com jogo do Santos; veja

Ainda segundo o portal, o presidente da CBF teria achado interessante uma nova opção de transmissão da Copa do Mundo em TV aberta, além da Globo, que exibe o torneio com exclusividade em rede nacional desde 2018. A Record exibiu o Mundial pela última vez em 1998, na edição da França.

Atualmente, a Globo detém os direitos de metade das partidas da competição para todas as plataformas. Assim, sobram disponíveis 52 dos 104 jogos totais para outras emissoras, como a Record, entrarem na disputa. A empresa Livemode é a representante da Fifa nas negociações.

continua após a publicidade

Investimentos da Record no Futebol

Além do interesse na Copa do Mundo, a Record já conta com o Paulistão e o Brasileirão no catálogo da emissora. O canal comprou os direitos do Campeonato Brasileiro e vai exibir os jogos como mandantes dos clubes da Liga Forte União.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para reforçar sua equipe de transmissão, a Record contratou nomes renomados do jornalismo esportivo, incluindo Cléber Machado, Paloma Tocci, Duda Gonçalves, Maurício Noriega, Dodô, Bruno Laurence, Sálvio Spínola e Alexandre Oliveira.

continua após a publicidade