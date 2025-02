Impulsionada por Neymar, Record desbanca Globo com jogo do Santos; veja

Detentora dos direitos de transmissão do Paulistão em TV aberta, a Record exibiu a reestreia de Neymar pelo Santos na última quarta-feira (5). Impulsionada pela expectativa dos torcedores sobre o craque, a emissora venceu a Globo durante certo período do segundo tempo, quando o atacante entrou em campo.

De acordo com dados do portal "TV Pop", a Record ultrapassou a Globo em São Paulo às 22h54, com 14 pontos contra 13,7 da Globo. Durante o período, a emissora carioca exibia o reality show "Big Brother Brasil". A diferença seguiu aumentando no segundo tempo até chegar a 13,9 contra 11 às 23h10.

A transmissão da Record teve o comando do narrador Cléber Machado, com comentários de Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spínola. A emissora pediu à Federação Paulista de Futebol a troca do jogo do Santos para o horário das 21h35, e a partida entre São Paulo e Mirassol foi antecipada para às 19h30.

Como foi a estreia de Neymar no Santos

O Peixe saiu na frente, mas o Botafogo-SP arrancou um empate por 1 x 1 na Vila Belmiro pela sétima rodada do Paulistão. O camisa 10 esteve em campo durante todo o segundo tempo, chegando a atuar 51 minutos seguidos, fato que não acontecia há mais de um ano, desde sua grave lesão no joelho.

Neymar foi bastante caçado pela marcação e teve pouco espaço para fazer jogadas de efeito ou progredir individualmente no setor de ataque. O atacante atuou um pouco mais recuado, como já vinha fazendo há algum tempo, como um típico camisa 10.

Teve oportunidades de distribuir passes, acionou bem os jogadores pelo lado de campo, principalmente Guilherme, o artilheiro do Santos no Paulistão. O camisa 11 fez mais uma boa partida, mas não conseguiu concluir em gol suas principais oportunidades.