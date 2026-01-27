Mudança drástica no mercado de fornecedoras de material esportivo. A companhia chinesa Anta Sports anunciou a aquisição de 29% da alemã Puma em um acordo avaliado em € 1,5 bilhão (R$ 9,4 milhões), tornando-se a maior acionista da empresa alemã de artigos esportivos. Uma concorrente dominando a outra, portanto. A participação foi adquirida junto à família Pinault.

O Lance! já havia informado a alta chance de mudança nos rumos da empresa europeia. Segundo a companhia chinesa, não há planos imediatos para uma aquisição total, embora a possibilidade de aprofundamento da parceria entre Anta e Puma não esteja descartada. Em comunicado, o presidente do conselho da Anta Sports, Ding Shizhong, afirmou que a operação está alinhada à estratégia global do grupo.

- Ao trabalhar com a Puma, esperamos aprender uns com os outros e unir forças para desbloquear totalmente o potencial da marca. Isso irá acelerar ainda mais a globalização da Anta Sports e ajudar a impulsionar o próximo capítulo de crescimento dos mercados esportivos globais, incluindo a China. Isso vai criar valor duradouro para os consumidores e acionistas de ambas as empresas em todo o mundo - afirmou o empresário.

O investimento ocorre em meio a um processo de reorganização interna da Puma. No terceiro trimestre do ano passado, a empresa registrou queda de 10,4% nas vendas, para € 1,96 bilhão. Em divulgação de resultados, o CEO Arthur Hoeld classificou 2025 como um "ano de reinício", citando medidas como redução de empregos, racionalização do portfólio de produtos e aprimoramento das operações de marketing.

- Nosso objetivo é nos tornarmos uma das três principais marcas esportivas. 2026 será um ano de transição, e 2027 será o momento de retorno ao crescimento - projetou o diretor.

Ding Shizhong, da empresa asiática, também projetou o futuro.

- A Anta sempre admirou o valor de marca de longo prazo e o potencial da Puma. Acreditamos que o preço das ações da Puma nos últimos meses não reflete totalmente o potencial de longo prazo da marca. Temos confiança em sua equipe de gestão e em sua transformação estratégica - confiou.