O Benfica assinou - e comemorou - um novo acordo de venda de direitos de transmissão. Os termos relativos às temporadas 2026/27 e 2027/28, assinados junto à holding portuguesa NOS estão avaliados em € 114,2 milhões de euros ao todo (na conversão atual, R$ 716,5 milhões). São € 57,1 milhões por temporada. O valor representa, de acordo com o clube, o contrato mais alto já celebrado em Portugal. Clube e empresa já eram parceiros. Este vínculo, porém, é novo.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Tal contrato é relativo aos direitos para o Campeonato Português, além dos direitos de transmissão e distribuição do canal Benfica TV. No comunicado, o clube detalha esses termos. O acordo prevê, dentro do montante citado, a exploração publicitária do canal Benfica TV, que deverá gerar € 2,4 milhões no período.

A negociação inclui também os direitos de exploração da publicidade dinâmica no Estádio da Luz, casa do Benfica, durante as mesmas temporadas. Para tanto, o aporte avaliado é de € 7,2 milhões. A soma dos valores citados chega ao total mencionado: € 114,2 milhões.

continua após a publicidade

Mourinho critica escolhas de treinadores por clubes de elite: 'Surpresa'

O técnico José Mourinho utilizou a coletiva de imprensa após a derrota do Benfica por 2 a 0 para a Juventus, na última quarta-feira (21), para lançar críticas sobre as tendências do mercado de treinadores na elite do futebol. O resultado complicou a situação da equipe portuguesa na Champions League, mas o destaque da entrevista recaiu sobre a análise que o português fez a respeito do currículo de seus colegas de profissão que assumiram recentemente o comando de gigantes europeus.

Mourinho manifestou surpresa com o fato de clubes de topo entregarem a gestão de seus elencos a profissionais com pouca rodagem no futebol profissional. O treinador fez questão de diferenciar essa prática das contratações de veteranos consagrados, citando exemplos que considera coerentes dentro do cenário italiano atual.

continua após a publicidade

- Para mim, é uma surpresa quando técnicos sem história têm a oportunidade de treinar os clubes mais importantes do mundo. Para mim, isso é uma grande surpresa. Quando o Milan contratou Allegri, quando a Juventus contratou Spalletti, ou quando a Roma contratou Gasperini, não foi uma surpresa para mim. A surpresa é quando pessoas que não fizeram nada conseguem trabalho nos grandes times e com mais responsabilidade - disparou o treinador.