Alexandre Pato integra consórcio interessado na compra de clube inglês
Atacante está sem clube desde o final de 2023, e mostra interesse fora de campo
Alexandro Pato segue envolvido com futebol, mesmo que fora de campo. O atacante integra um consórcio interessado na aquisição do Colchester United, clube que disputa a League Two, quarta divisão do futebol inglês. A informação foi confirmada pelo próprio clube à BBC Sport após a presença do jogador na partida contra o Fleetwood Town, no último sábado. Ele foi convidado pelo atual proprietário, Robbie Cowling.
De acordo com a publicação, um acordo é considerado possível, embora ainda não haja expectativa de anúncio no curto prazo. O processo de venda do Colchester foi reaberto em setembro, após o encerramento das negociações com o Lightwell Sports Group, grupo sediado nos Estados Unidos e liderado por Tom Foley.
Ao comentar o andamento do processo, Cowling afirmou que o clube busca investidores com capacidade financeira para promover um salto de crescimento.
- Temos algumas partes interessadas. Não estamos interessados em pessoas que não tenham recursos para levar o clube muito além do que eu consegui - afirmou o presidente, antes de emendar:
- Não há um cronograma (para fechar o negócio). O ponto central é entregar o clube à pessoa certa. É um pouco como procurar alguém para adotar seu filho: é preciso avaliá-los com cuidado.
Hoje com 36 anos, Alexandre Pato está sem clube desde que encerrou sua terceira passagem pelo São Paulo, em 2023, mas não se aposentou oficialmente. Pela Seleção Brasileira, o atacante marcou 10 gols em 28 partidas. No futebol inglês, ele teve uma breve passagem pelo Chelsea em 2016. Emprestado pelo Corinthians, ele disputou dois jogos e fez um gol.
O interesse do consórcio que conta com Pato ocorre em um momento positivo do Colchester dentro de campo. A a equipe está invicta há seis jogos, venceu os últimos três e ocupa a oitava colocação da League Two. Está a uma posição da zona de playoffs, na tentativa de retornar à terceira divisão pela primeira vez desde 2016.
