Torcidas do Corinthians são punidas por incidentes na final do Paulistão

As torcidas organizadas do Corinthians foram punidas por incidentes ocorridos no empate por 0 a 0 contra o Palmeiras, na quinta-feira (27), que resultou no título paulista do clube alvinegro. Durante a partida, sinalizadores e outros objetos foram arremessados das arquibancadas da Neo Química Arena ao gramado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os incidentes foram registrados pelo árbitro Matheus Delgado Candançan na súmula, que também incluiu o arremesso de um chinelo em direção aos jogadores. Segundo informação do 'Meu Timão', como punição, as torcidas do Corinthians estão proibidas de levar instrumentos, bandeiras e faixas em estádios de São Paulo por período indeterminado.

A pena terá início nesta quarta-feira (2), na partida contra o Huracán, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. O Corinthians aguarda para saber se também será punido. O artigo 213 do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que trata do 'lançamento de objetos no campo ou local de disputa de evento desportivo', prevê que o clube alvinegro pode ser multado em até R$ 100 mil ou sofrer até dez mandos de campo.

continua após a publicidade

Torcida do Corinthians durante partida contra Palmeiras pelo Campeonato Paulista 2025 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Cobrança por punição

Na última sexta-feira (28), em premiação do Campeonato Paulista, Leila Pereira cobrou punições aos torcedores do Corinthians pelos incidentes. A dirigente do Palmeiras mencionou que uma bomba também foi atirada em campo.

— Eu vi que o árbitro colocou na súmula e eu espero que haja punição, por que sem punição… Não foram só sinalizadores, jogaram uma bomba também no gramado, então precisa ter punição, senão vai continuar sempre da mesma forma — disse a presidente do Palmeiras em entrevista na cerimônia de encerramento do Paulistão.

continua após a publicidade

Apesar da reclamação, Leila Pereira enfatizou que as reclamações se tratam apenas sobre o comportamento dos torcedores na final. A presidente do Palmeiras não quis se aprofundar sobre o tema e parabenizou o Corinthians pelo título do Paulistão.

— Eu não quero falar sobre esse assunto porque não quero apagar o brilho da conquista do Corinthians, que foi muito merecido — finalizou a dirigente.