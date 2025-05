Os brasileiros mais valiosos do futebol mundial: veja ranking atualizado

O futebol brasileiro segue como um dos maiores exportadores de talento no mundo — e isso se reflete também nos números de mercado. Atualizado pelo site especializado Transfermarkt, o ranking dos jogadores brasileiros mais valiosos do mundo mostra o domínio de craques que atuam na Europa e o protagonismo de jovens promessas.

Ao todo, dez atletas aparecem com valor de mercado acima de € 50 milhões. Usando a cotação atual do euro, todos os nomes do ranking ultrapassam os R$ 350 milhões em valor estimado.

📊 Ranking dos brasileiros mais valiosos

Vinicius Jr. (Real Madrid) – €200 milhões (R$ 1,298 bilhão) Rodrygo (Real Madrid) – €100 milhões (R$ 649 milhões) Bruno Guimarães (Newcastle) – €80 milhões (R$ 519,2 milhões) Raphinha (Barcelona) – €80 milhões (R$ 519,2 milhões) Gabriel Magalhães (Arsenal) – €75 milhões (R$ 486,75 milhões) Gabriel Martinelli (Arsenal) – €55 milhões (R$ 356,95 milhões) Matheus Cunha (Wolverhampton) – €55 milhões (R$ 356,95 milhões) Estêvão (Palmeiras) – €55 milhões (R$ 356,95 milhões) Murillo (Nottingham Forest) – €55 milhões (R$ 356,95 milhões) Savinho (Manchester City) – €55 milhões (R$ 356,95 milhões)

⚽ Real Madrid domina o topo

O topo da lista é liderado por Vinicius Jr., avaliado em impressionantes R$ 1,3 bilhão. O ponta do Real Madrid vive grande fase e é considerado peça-chave tanto para o clube espanhol quanto para a Seleção Brasileira. Logo atrás aparece Rodrygo, seu companheiro de clube e outro nome constante na Seleção.

🧒 Jovens promessas ganham espaço

Destaque também para a presença de Estêvão, joia do Palmeiras, que figura entre os mais valiosos mesmo atuando no futebol brasileiro. Além dele, Savinho e Murillo, dois atletas ainda sub-23, também mostram como o mercado aposta alto nos talentos em ascensão.

O ranking reforça o papel do Brasil como celeiro de craques — com valores que chamam a atenção até dos clubes mais poderosos da Europa.

