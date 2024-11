CBF Academy reunirá presidentes e autoridades para debates sobre o futuro da gestão no futebol

Acontecerá na terça-feira (26), em São Paulo, o Summit CBF Academy, evento que reunirá líderes, gestores, autoridades e especialistas de diversas áreas do esporte para discutir o futuro da gestão no futebol.

Essa primeira edição surge numa busca da entidade de retomar a tradição de eventos de debate sobre que impactam a administração do esporte no Brasil.

- A ideia que a gente comece no Brasil a ter um evento anual que discuta indústria e gestão no futebol, aspectos relacionados também a marketing, direitos de transmissão, planejamento e gestão de clubes. O Summit está sendo organizado pela CBF Academy, que é a escola da CBF que já tem 8 anos de existência, mas que passou por um processo de transição e terceirização da gestão para o IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa). E o IDP tem uma tradição grande na realização de evento para estimular debates e discussões. Então a ideia do evento veio um pouco daí - explica Caio Resende, diretor da CBF Academy.

Segundo Resende, a intenção é que esse seja apenas o primeiro de uma série de eventos que tratem de aspectos distintos do futebol.

- Queremos, a partir do próximo ano, também realizar grandes eventos para discutir outros temas da agenda do esporte no Brasil. Pensamos em fazer um sobre justiça desportiva, certamente também teremos um debate relacionado aos aspectos técnicos e táticos do jogo, para reunirmos treinadores, preparadores físicos, analistas de desempenho e fisioterapeutas para discutir temas relacionados a questões mais técnicas, por exemplo - aponta Resende.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Rodolfo Landim, presidente do Flamengo) estarão no evento (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O evento acontecerá na terça-feira (26), no Tivoli Mofarrej, em São Paulo, e reunirá figuras como o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, o ministro do Esporte, André Fufuca, os técnicos das seleções brasileiras masculina e feminina, Dorival Júnior e Arthur Elias, além dos coordenadores executivo de seleções, Rodrigo Caetano e Cristiane Gambaré. Também estarão presentes presidentes de diversos clubes e das ligas Libra e Forte União, entre outros nomes relevantes para o mundo do futebol.

Resende conta ainda que o evento vem sendo planejado desde o início de 2024, com uma escolha cuidadosa de temas, convidados e uma data ideal para o calendário brasileiro. No total serão 15 painéis, além da abertura e do encerramento, com 60 participantes.

- Vamos tratar de temas que estavam muito quentes no início do ano e de outros que foram ganham com o decorrer dos meses. Um exemplo é a questão das apostas esportivas. Depois da publicação do estudo do Bacen (Banco Central do Brasil), que mostrou um percentual significativo de recurso do Bolsa Família sendo investido nessas apostas, vimos crescer uma movimentação na sociedade e no governo federal. Então a gente vai ter uma mesa sobre isso. Também teremos uma mesa sobre combate a manipulação de resultados no futebol, que é outro tema que ganhou relevância. Outro tema que escolhemos e que ganhou relevância agora foi a questão da gestão de grandes grupos que têm vários clubes em diversos países do mundo - enumera o diretor da CBF Academy.

A Copa do Mundo Feminina, que acontece no Brasil em 2027, e o papel do poder público no desenvolvimento do futebol também terão atenção especial no evento.