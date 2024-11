Manchester City vê crescimento de fãs no Brasil: ‘Conexão histórica’

A fase do Manchester City está longe de ser a melhor, mas nem por isso um dos clubes mais vitoriosos do futebol europeu nos últimos anos tem deixado de chamar a atenção do público brasileiro. No fim de semana, o City mais de mil fãs ao “Champions 4-In-a-Row Trophy Tour”, evento em São Paulo em que foram exibidos alguns dos troféus mais importantes conquistados pelo clube nos últimos anos.

A escolha do Brasil para integrar o tour mundial tem ligação direta com o aumento do interesse dos brasileiros pelo Manchester City. Na avaliação do ex-atacante Paul Dickov, que atualmente atua como embaixador do clube, as conquistas dos últimos anos explicam em parte o aumento da base de fãs do City no País, mas não apenas isso.

— Tenho a sorte de viajar pelo mundo com esses belos troféus, mas aqui no Brasil acho que há uma conexão histórica recente. Voltando aos meus companheiros de equipe no final dos anos 2000, Elano e Giovanni, e mais recentemente, Fernando, Fernandinho, Gabriel Jesus, e agora Ederson e Savinho. Há uma grande conexão entre os jogadores brasileiros e o Manchester City — considera Dickov.

— Sabemos que os torcedores brasileiros e os fãs de futebol são apaixonados e adoram ver um futebol bonito. A única coisa que Pep Guardiola e esta equipe fazem é jogar um futebol bonito — acrescenta o ex-atacante.

O embaixador do Manchester City, aliás, avalia que o estilo do treinador espanhol lembra o futebol brasileiro dos velhos tempos.

— Acho que o estilo de futebol do Pep é muito importante. Todos nós sabemos que os brasileiros adoram seu futebol, adoram assistir a um futebol bonito. Lembro de quando eu era criança e assistia aos fantásticos times do Brasil, na Copa do Mundo de 1982, 1986 e 1990. O futebol fantástico que eles jogavam, um futebol ofensivo. (Por isso) acho que eles podem se identificar com o futebol que o Manchester City joga.

