LaLiga fecha acordo exclusivo no Brasil com casa de apostas

A LaLiga, entidade que organiza a elite do futebol espanhol, anunciou parceria com a SportyBet, plataforma internacional de apostas esportivas com atuação no mercado brasileiro. A estratégia é mesmo aproximar com os compatriotas de Vini Jr e Raphinha. O acordo prevê ativações locais, experiências para fãs e ações promocionais ligadas a partidas da competição. Os valores envolvidos não foram divulgados.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Segundo as partes, a parceria foi estruturada para conectar o público brasileiro ao futebol espanhol por meio de iniciativas que vão além da transmissão dos jogos. Destaque para experiências presenciais e digitais. Entre os ativos previstos estão experiências VIP em dias de partida, encontros com jogadores, ações de hospitalidade e acesso a bastidores. Sem contar campanhas promocionais relacionadas a jogos específicos da LaLiga.

O acordo também contempla ações promocionais com distribuição de produtos oficiais da LaLiga: camisas, bolas de jogo e itens licenciados, vinculados a semanas selecionadas do calendário da competição e a confrontos de maior apelo comercial.

continua após a publicidade

O Brasil é um dos mercados de futebol mais vibrantes do mundo, e esta parceria reúne duas marcas que compartilham um profundo compromisso com a experiência do torcedor - afirmou Marc Tarradas, diretor-gerente da LaLiga para a América do Sul. E ele completou:

- Ao trabalhar ao lado da SportyBet, podemos oferecer iniciativas que conectam os fãs com as rivalidades e histórias que definem a LaLiga.

Além das experiências e ativações, o acordo prevê promoções temáticas ligadas a apostas em partidas da elite espanhola.

- A LaLiga é uma das propriedades esportivas mais prestigiadas do mundo e possui forte relevância junto aos fãs brasileiros. Esta parceria marca um passo importante em nossa estratégia de longo prazo no Brasil - garantiu Igor Liporase, gerente nacional do Sporty Group no Brasil.

continua após a publicidade