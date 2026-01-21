LaLiga fecha acordo exclusivo no Brasil com casa de apostas
Entidade que organiza a elite do futebol espanhol quer se aproximar do país
- Matéria
- Mais Notícias
A LaLiga, entidade que organiza a elite do futebol espanhol, anunciou parceria com a SportyBet, plataforma internacional de apostas esportivas com atuação no mercado brasileiro. A estratégia é mesmo aproximar com os compatriotas de Vini Jr e Raphinha. O acordo prevê ativações locais, experiências para fãs e ações promocionais ligadas a partidas da competição. Os valores envolvidos não foram divulgados.
Globo anuncia cinco patrocinadores para as transmissões da Fórmula 1; veja quais são
Lance! Biz
Saiba quais jogadores da NBA mais vendem camisas no Brasil
Lance! Biz
Marca brasileira anuncia Kaká como embaixador e mira internacionalização no mercado
Lance! Biz
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Segundo as partes, a parceria foi estruturada para conectar o público brasileiro ao futebol espanhol por meio de iniciativas que vão além da transmissão dos jogos. Destaque para experiências presenciais e digitais. Entre os ativos previstos estão experiências VIP em dias de partida, encontros com jogadores, ações de hospitalidade e acesso a bastidores. Sem contar campanhas promocionais relacionadas a jogos específicos da LaLiga.
O acordo também contempla ações promocionais com distribuição de produtos oficiais da LaLiga: camisas, bolas de jogo e itens licenciados, vinculados a semanas selecionadas do calendário da competição e a confrontos de maior apelo comercial.
O Brasil é um dos mercados de futebol mais vibrantes do mundo, e esta parceria reúne duas marcas que compartilham um profundo compromisso com a experiência do torcedor - afirmou Marc Tarradas, diretor-gerente da LaLiga para a América do Sul. E ele completou:
- Ao trabalhar ao lado da SportyBet, podemos oferecer iniciativas que conectam os fãs com as rivalidades e histórias que definem a LaLiga.
Além das experiências e ativações, o acordo prevê promoções temáticas ligadas a apostas em partidas da elite espanhola.
- A LaLiga é uma das propriedades esportivas mais prestigiadas do mundo e possui forte relevância junto aos fãs brasileiros. Esta parceria marca um passo importante em nossa estratégia de longo prazo no Brasil - garantiu Igor Liporase, gerente nacional do Sporty Group no Brasil.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias