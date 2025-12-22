Revelação recente do futebol brasileiro, Estêvão tem moral em campo e também fora dele. O atacante do Chelsea foi analisado, pelo Observatório do Futebol (CIES), como o jogador mais valioso da equipe inglesa. À frente, por exemplo, de Cole Palmer.

Palmer tem apenas oito jogos na atual temporada e marcou três gols. Já Estêvão atuou em 21 oportunidades, nas quais marcou cinco gols e deu uma assistência. Mas um fator é relevante para jogadores de posições semelhantes e do mesmo time terem essa diferença de valor: a idade.

O ex-jogador do Palmeiras ainda tem apenas 18 anos. Já o inglês está com 23. Cinco anos que interferem no cálculo do valor de mercado dos jogadores. Estêvão, para o CIES, vale € 120,8 milhões. Palmer, enquanto isso, está avaliado em € 117,7 milhões.

Mesmo pouca, a superioridade do brasileiro - ou mesmo o patamar já alcançado em números - mostra a rápida adaptação dele ao time e ao futebol inglês.

Outro lado

Mas se o ponta brasileiro vale mais que Palmer para o CIES, outra ferramenta que ele ainda está atrás. Consideravelmente atrás. Para o Transfermarkt, Cole Palmer vale € 120 milhões enquanto Estêvão tem valor estimado em € 80 milhões.

A data de aferição deste número, por este site, é o dia 8 deste dezembro. Pelo CIES, o recente dia 16.

Torcedores pedem 'volta' após atuação desastrosa do Chelsea

Após um primeiro tempo apagado do Chelsea contra o Newcastle, em que os Blues foram para o intervalo perdendo por 2 a 0, a torcida londrina não perdeu tempo e passou a pedir, nas redes sociais, a entrada de Estêvão.

O atacante brasileiro, no entanto, não foi relacionado por Enzo Maresca para a partida em razão de um problema muscular. Ainda assim, as manifestações dos torcedores evidenciam o carinho dos ingleses pelo jogador e o impacto imediato que ele causou desde sua chegada ao clube.