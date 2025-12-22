O Atlético-MG vai começar, no mês que vem, janeiro, uma obra de modernização das estruturas das categorias de base na Cidade do Galo. É o que o clube anunciou no site oficial. O projeto prevê a construção de um novo prédio de três andares, cuja ideia é a integração das áreas técnicas, administrativas e de performance das categorias que não a profissional.

O investimento estimado é de R$ 10 milhões, com conclusão prevista para o segundo semestre do ano que vem. As intervenções do Atlético-MG serão projetas para acontecer sem interrupção das atividades.

- Temos plena convicção de que, com a construção desse prédio de três andares, teremos toda a parte técnica das comissões, administrativo, gerência, performance, departamento médico, integrados em um ambiente confortável e espaçoso, para podermos receber até três categorias de forma simultânea - afirma o gerente geral das categorias de base do clube, Luiz Carlos de Azevedo.

O novo edifício foi planejado para concentrar diferentes áreas em um único espaço. O primeiro andar, com 800 m² de área construída, abrigará recepção, academia, consultório odontológico, setor de nutrição, fisioterapia e dois consultórios médicos. A academia terá o tamanho triplicado, permitindo o atendimento simultâneo de duas categorias.

No segundo andar, num mezanino de 286 m², vão funcionar os setores de fisiologia e os espaços de recuperação dos atletas. Já o terceiro andar vai reunir o setor administrativo, salas de gerência, seis salas para comissões técnicas, duas salas de reuniões e um espaço exclusivo para o departamento de scout.

- Daremos um salto de qualidade no desenvolvimento dos nossos atletas. Essa nova estrutura nos coloca dentro das principais estruturas de base em nível Brasil para podermos potencializar e desenvolver os nossos atletas - completou Azevedo.