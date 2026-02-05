A Portuguesa dá sequência à campanha de sucesso "Portuguesa Para Todos" e anuncia entrada gratuita para o jogo diante da Ponte Preta, neste sábado (7), pelo Campeonato Paulista. O jogo no Canindé começa às 16h e tem caráter decisivo para a Lusa, que quer se manter entre os oito classificados na primeira fase do Paulistão.

O clube lançou em 2025 o programa, que se tornou um sucesso entre torcedores da Portuguesa e simpatizantes da equipe da capital paulista. Para acessar os jogos gratuitamente, o público precisa se associar ao plano "Free" da equipe, que não cobra mensalidade e, após o cadastro, realizar o check-in na partida.

Associados aos planos "Lusa Onde For" e "Amizade" também estão contemplados na promoção deste fim de semana. Os assinantes das categorias Orgulho, Tradição e Cruz de Avis, que já têm acesso gratuito aos jogos da Portuguesa, ganham um upgrade e poderão escolher uma das cadeiras numeradas sem custo adicional.

Para o confronto contra a Ponte Preta, 4 mil torcedores já realizaram a confirmação do check-in entre os 6 mil lugares disponibilizados nesta modalidade. O clube segue vendendo entradas normalmente para o público que não conseguiu retirar gratuitamente. Os ingressos grátis estão disponíveis até às 23h59 desta quinta-feira (5).

O acesso acontece mediante à biometria facial do Canindé, que também é cadastrada antes da partida através da plataforma Joge Pro (clique aqui). O clube afirmou que menores de idade acima dos 15 anos precisam do cadastro através do plano "Free", enquanto os menores de 12 anos podem retirar os ingressos gratuitos diretamente nas bilheterias do Canindé.

Neste Paulistão, a ação já foi feita nos jogos contra o Velo Clube, pela terceira rodada, que terminou 2 a 1 para a Portuguesa, e na derrota por 1 a 0 contra o Guarani, na 5ª rodada. No ano passado, o projeto de reaproximação da Lusa com os torcedores iniciou na reta final da campanha da Série D.