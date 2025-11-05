O Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a adidas apresentaram as primeiras peças da nova coleção. Trata-se do enxoval a ser utilizado pelo Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, na Itália, em fevereiro do ano que vem.

- É com grande alegria e crença no potencial do Time Brasil que celebramos o lançamento da coleção adidas para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. Pela primeira vez em uma edição de inverno, as três listras vestirão a nossa delegação - destacou Manoela Penna, diretora de Comunicação, Marketing e Valores Olímpicos do COB. E ela completou:

- Estamos prontos para fazer história em Milão-Cortina.

A coleção tem como base as cores da bandeira nacional, com predominância do verde - em especial na tonalidade verde petróleo, acompanhada de detalhes em branco, como o logotipo da adidas e a palavra "Brasil". Algumas peças de passeio mantêm a mesma cor base, mas recebem acabamentos em amarelo, reforçando a identidade visual do país.

- A parceria entre adidas e o COB reforça o compromisso da marca com o esporte brasileiro. Nesse primeiro momento, é uma honra enorme vestir o Time Brasil nos Jogos de Inverno. Vivemos uma fase de crescimento exponencial do nosso esporte, com atletas extraordinários nas mais diversas modalidades. Será um prazer ver as três listras em Milão-Cortina e saber que esse é só o começo de uma parceria vencedora - acrescentou Olivier Gianina, general manager da adidas Brasil.

COB terá a primeira Casa Brasil para Jogos Olímpicos de Inverno

No final do mês passado, na véspera da marca de 100 dias para os Jogos Olímpicos de Inverno, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou que, pela primeira vez, haverá uma Casa Brasil para o evento. A competição em Milão-Cortina, na Itália, no ano que vem, terá um espaço que promete valorizar a cultura brasileira no país da disputa.

