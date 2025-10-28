O aplicativo de transporte Uber é o novo patrocinador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno do ano que vem. As competições serão nas cidades italianas de Milão e Cortina d'Ampezzo, no ano que vem. A parceria tem o objetivo de integrar a mobilidade ofertada pela plataforma à infraestrutura das cidades para a competição.

A empresa projeta a presença de cinco mil motoristas nas cidades e 1,5 milhão de pessoas circulando entre os locais de competição. Estão previstas zonas de embarque e desembarque exclusivas para passageiros do aplicativo em todos os locais dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Essas áreas terão orientações passo a passo no aplicativo, além de mapas em tempo real e atualizações de trânsito.

- Com a Uber se juntando como patrocinadora oficial dos Jogos, os serviços de transporte estão se expandindo e a qualidade está melhorando. A Itália está prestes a receber um número extraordinário de visitantes, tornando essencial para o Comitê Organizador oferecer uma ampla gama de opções de transporte - afirmou Nevio Devidé, diretor de receitas do evento. E ele completou:

- O resultado será um sistema integrado, projetado para garantir fluxo contínuo e eficiência, apoiado por ferramentas de fácil uso - completou.

Já a CEO da patrocinadora, Dara Khosrowshahi, celebrou a conexão promovida pela companhia na área dos jogos:

- Nosso objetivo é conectar todos os principais centros e locais dentro da área dos Jogos, que cobre 22 mil quilômetros quadrados, por meio de um transporte seguro, confiável e eficiente. Estamos ansiosos para manter visitantes e moradores em movimento durante os Jogos - e deixar um legado duradouro de um transporte mais conectado e tecnológico em todo o norte da Itália - finalizou.

