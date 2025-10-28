COB terá a primeira Casa Brasil para Jogos Olímpicos de Inverno

Nesta terça-feira, véspera da marca de 100 dias para os Jogos Olímpicos de Inverno, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou que, pela primeira vez, haverá uma Casa Brasil para o evento. A competição em Milão-Cortina, na Itália, no ano que vem, terá um espaço que promete valorizar a cultura brasileira no país da disputa.

Valorizar os Jogos Olímpicos de Inverno é importante do ponto de vista de fortalecimento da marca do Time Brasil. Assim, conseguimos ter um ciclo olímpico de dois anos, e não de quatro anos, com cada vez mais pontos de contato com o público - afirmou Manoela Penna, diretora de comunicação, marketing e valores olímpicos do COB. E seguiu:

- Começamos fortemente agora em Milão, seguimos com os Jogos Pan-americanos em Lima e depois temos os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Isso sem dúvida fortalece a Nação Esportiva - entende a dirigente, que estava com a delegação brasileira na Casa Degli Artisti, em Milão, uma das sedes dos jogos e cidade que vai receber a Casa Brasil.

Também estavam presentes atletas brasileiros: Edson Bindilatti e Davidson Souza (Boka), do bobsled; Nicole Silveira, do Skeleton; Pat Burgener, do snowboard. Emilio Strapasson, presidente da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo e que será o chefe da missão brasileira nos Jogos do ano que vem, celebrou o ineditismo.

- Nada mais apropriado do que estarmos na Itália, um país tão irmão nosso, tão sanguíneo como nós somos, tão alegre como também nós somos. Nos sentimos bem acolhidos aqui, em casa, compreendidos. Nada do que fazer aqui, pela primeira vez na história, uma Casa Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno - destacou Emilio.

Já Anders Petterson, presidente da Confederação Brasileira de Desportos na Neve, celebra o atual momento do Brasil nas disputas na neve.

- O Brasil deixou de participar de Jogos Olímpicos de Inverno como coadjuvante. Agora nós estamos aí para competir na mais alta performance - completou Petersson.

A Casa Brasil vai ficar aberta oficialmente entre 5 e 21 de fevereiro do ano que vem.