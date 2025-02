La Liga acusa Manchester City por manipulação de finanças e faz denúncia

A La Liga, através do seu chefe executivo, Javier Tebas, entrou com uma denúncia oficial contra o Manchester City acusando a equipe de manipular suas finanças e ferir as regras do Fair Play Financeiro europeu. O representante espanhol entrou com uma queixa na Comissão Europeia e consta que o clube inglês é acusado de utilizar de empresas filiadas para mascarar suas movimentações financeiras.

Tebas acusa o City de ter usado essas empresas com o propósito de reduzir valores gastos em serviços como marketing e scouting e que parte dessas despesas foram desviadas para negócios ligados ao City Football Group (CFG), que controla o time inglês.

- O Manchester City tem muitas empresas em seu grupo que estão fora da estrutura do City Football Group, empresas extras onde eles colocam suas despesas. Essas outras empresas registram os prejuízos, mas não o clube em si. Nós denunciamos o City, temos os fatos e os números. [...] É muito importante que todos os clubes estejam sujeitos às mesmas regras de transparência e governança, tanto no aspecto esportivo quanto financeiro - disparou Tebas.

Javier Tebas é presidente de La Liga desde 2013 (Foto: Reprodução / Instagram)

Em sua queixa, que aconteceu durante o evento "Financial Times Business of Football Summit", o executivo espanhol compara o movimento do Manchester com o escândalo financeiro da Eron. O caso aconteceu em 2001, quando uma companhia elétrica norte-americana foi descoberta por esconder do seu conselho administrativo valores referentes a lucros, despesas e dívidas do negócio.

- Eles [Manchester City] têm uma empresa de scouting, uma empresa de marketing. É nessas empresas que eles têm despesas muito altas. Elas cobram do City um valor menor. Eles têm custos menores do que teria se não tivesse esse círculo de empresas ao redor - completou o executivo.

Resposta de Guardiola

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, foi questionado durante entrevista coletiva sobre o tema pouco depois da repercussão das falas de Javier Tebas. Entre as perguntas feitas sobre a preparação do clube para o confronto contra o Plymouth, neste sábado (1), pela Copa da Inglaterra, o treinador começou a ser indagado sobre a situação, mas prontamente interrompeu o repórter.

- Próxima pergunta - disparou Guardiola interrompendo a pergunta do repórter. O jornalista chegou a insistir repetindo a pergunta, mas foi novamente interrompido pelo espanhol, que não se posicionou sobre o caso.

Novas acusações

Esse não é o primeiro grande problema enfrentado pelo Manchester City quanto acusações de manipulação financeira. A própria Premier League levantou uma investigação sobre seus pagamentos e jogadores e treinadores, além de ter descumprido regras financeiras da Uefa. No total, são 115 acusações que envolvem ações da equipe entre 2009 e 2018. O clube aguarda o veredito do que foi apelidado de "Julgamento do Século".

Caso seja considerado culpado, as punições podem ser tanto pelo viés financeiro quanto a prejuízos dentro de campo, com a possibilidade de perda de pontos, rebaixamento e até exclusão do quadro de clubes da Premier League, liga formada por clubes do país.

Há poucas semanas, o City venceu uma disputa com a própria Premier League em uma terceira ação que envolvia as regras para Transações entre Partes Associadas (APT). Nesse caso, o cube foi declarado vitorioso no julgamento que aconteceu no final de 2024 e tece sua confirmação de resultado agora em fevereiro de 2025.

Esse caso tratava-se de uma acusação do City ter descumprido as regras da ATP, que regulam ações comerciais e relações de patrocínio que cada time pode ter com outras marcas enquanto disputa a liga.