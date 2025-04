Kings League: VAR bizarro e arbitragem roubam a cena na 4ª rodada

A quarta rodada da Kings League, realizada nesta segunda-feira (14), foi marcada por cena bizarra do VAR, decisões inusitadas da arbitragem e recorde de gols. Em mais uma noite de disputa, o campeonato de futebol society voltou a agitar os fãs com partidas eletrizantes e entretenimento que viralizaram nas redes. O Lance! separou os melhores momentos.

Recorde de gols e arbitragem confusa

Um dos momentos mais comentados foi um pênalti cobrado de bicicleta por um jogador, que gerou revolta do árbitro e uma bronca ao vivo. Além disso, decisões duvidosas do VAR geraram críticas de torcedores, que apontaram falta de critério e exagero nas revisões.

A cena mais comentada foi uma falha técnica que impediu o árbitro de campo de checar um pênalti que inicialmente não foi marcado. A decisão teve que ser tomada após uma conversa com os profissionais da cabine, sem o auxílio do vídeo.

Esse último episódio hilário aconteceu na disputa entre Real Elite e Funkgol, partida que teve nada menos que 16 gols. Terminou em 8 a 8 e foi para os pênaltis, quando Funkgol levou a melhor.

Recorde de gols e presença de ídolos

O time brasileiro G3X FC, presidido pelo streamer Gaules, venceu uma das partidas mais disputadas do dia após usar a carta especial “Shoot Out” e converter um pênalti decisivo. A vitória por 6 a 5 garantiu a equipe na semifinal da Kings World Cup.

A rodada ainda teve um recorde de 84 gols em um único dia e participações especiais de craques como Ronaldinho Gaúcho e Kun Agüero, aumentando ainda mais o apelo do evento. As redes sociais repercutiram fortemente as decisões polêmicas e lances excêntricos.

Pênalti perdido de Kevin

Para dar sequência as novidades da rodada, o melhor jogador de Fut7 do mundo, Kelvin, perdeu seu primeiro pênalti na Kings League. O K9, presidente do G3X, teve a carta de pênalti acionada e foi convocado para fazer a cobrança. Apesar disso, ele não conseguiu converter a batida.

O camisa nove está fora da partida da Kings League contra o Desimpedidos por conta de lesão. K9, porém, está apto a bater pênaltis e, como presidente do clube, ele teve o direito de bater com o acionamento da carta.