Clube paulista vota SAF por R$ 500 milhões e reforma estádio

Os membros do Conselho Deliberativo do Juventus se reúnem na noite desta terça-feira (17) para votar a proposta de transformação do departamento de futebol do clube em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). O projeto, liderado pela REAG Capital Holding e pela Contea Capital, será apreciado na sede social do clube, na zona leste de São Paulo.

Com investimento previsto de R$ 500 milhões, o projeto tem como objetivo profissionalizar o Juventus e recolocá-lo na elite do futebol paulista até 2027. A proposta também prevê a reforma do estádio Conde Rodolfo Crespi, a Rua Javari, que passará a ter capacidade para 15 mil pessoas, além da criação de uma nova estrutura administrativa voltada exclusivamente para o futebol. Está prevista ainda a implantação de um centro de formação, com foco no desenvolvimento técnico e disciplinar dos atletas.

De acordo com o projeto apresentado no último sábado (14) aos sócios do clube, a Rua Javari também ganhará dois restaurantes — um deles com temática italiana —, hotel para os jogadores, centro de fisioterapia, spa e academia destinada ao elenco profissional.

A proposta, liderada pela REAG Capital Holding e pela Contea Capital — empresas que, juntas, somam mais de R$ 25 bilhões sob gestão —, conta ainda com a participação de Claudio Fiorito e Federico Pastorello. Sócios da P&P Sport Management, uma das maiores empresas de agenciamento de atletas do mundo, eles irão colaborar na estruturação do projeto esportivo da SAF, utilizando sua experiência e rede de contatos para impulsionar o futebol do Juventus.

O Juventus é conhecido como "Moleque Travesso" (Foto: Reprodução/Juventus)

Caso seja aprovada na noite desta terça-feira (17), a proposta seguirá para apreciação da Assembleia Geral de Sócios, rito que será convocado pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Carlos Pedroso.

As empresas Almaviva e Total Player manifestaram interesse na aquisição da SAF do Juventus e decidiram se unir em uma proposta conjunta. No entanto, o prazo para envio de projetos para a compra do departamento de futebol do clube foi encerrado.