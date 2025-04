Clube de São Paulo fecha patrocínio máster com casa de apostas

A Portuguesa acertou nesta quinta-feira (17) o seu novo patrocínio máster com a Zeroum, primeira casa de apostas a fechar acordo com o clube paulista. O contrato prevê a marca estampada para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro até o Campeonato Paulista de 2026.

A estreia do uniforme da Lusa com o novo patrocínio estampado no uniforme está marcado para o próximo sábado (19), às 16h (de Brasília), quando a Portuguesa enfrenta o Boavista-RJ, em Saquarema, pela primeira rodada da Série D.

Zeroum estampada na camisa da Poruguesa (Foto: Divulgação/Portuguesa)

- A presença da Zeroum no principal espaço da camisa da Lusa reforça que estamos abertos a marcas que enxergam valor neste projeto e que queiram se conectar de verdade com a comunidade portuguesa - destacou Fred Mourão, vice-presidente de marketing do clube.

Mais sobre a Zeroum, nova patrocinadora máster da Lusa

A Zeroum é uma casa de apostas online que oferece uma variedade de jogos de cassino e opções de apostas esportivas. A plataforma está funcionando por aqui munida de uma liminar na Justiça, já que ainda não conseguiu a autorização oficial da Secretaria de Prêmios e Apostas, ligada ao Ministério da Fazenda.

A empresa aposta na visibilidade que a Portuguesa tem no futebol brasileiro, mesmo estando na quarta divisão.

- A Portuguesa é um verdadeiro patrimônio do futebol brasileiro, com uma das torcidas mais apaixonadas e um senso de comunidade admirável. Temos orgulho em apoiar este projeto de reconstrução e queremos caminhar ao lado da Lusa para que ela retome o protagonismo que sempre lhe pertenceu - adicionou Aline Heineck, diretora de operações da Zeroum.

No mês passado, a marca também anunciou o acordo com a Chapecoense para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O logo estampará a parte frontal, próximo à barra e também as mangas da camisa do clube.