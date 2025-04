Globo bate recordes de audiência com quarta de Brasileirão

A quarta rodada do Brasileirão rendeu à TV Globo recordes de audiência nas transmissões desta quarta-feira (16), principalmente no Sudeste. Em São Paulo, a partida entre Santos e Atlético-MG, que terminou com vitória do time mandante, marcou 17 pontos de audiência, a maior audiência do Brasileirão 2025 até agora na capital paulista e o melhor desempenho de uma transmissão de futebol às quartas-feiras no ano.

Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o duelo entre Flamengo e Juventude, que teve direito a uma sonora goleada por 6 a 0 do time rubro-negro, fez com que a Globo alcançasse 30 pontos de audiência, recorde de audiência da competição entre o público carioca. Impulsionado pelos bons números do futebol, o programa 'Segue o Jogo', exibido logo após ao apito final, também alcançou o pico em 2025 no estado com 18 pontos de audiência na tv aberta.

Globo quer Fórmula 1 de volta

Recentemente, a Globo iniciou negociações com a Liberty Media com o objetivo de transmitir novamente as corridas da Fórmula 1 a partir de 2026. O contrato com a Bandeirantes termina em dezembro deste ano. A TV Globo foi responsável pelo crescimento e pela popularização da categoria máxima do automobilismo no Brasil durante a década de 80, com as grandiosas vitórias de Ayrton Senna narradas por Galvão Bueno nas manhãs de domingo.

Caso retorne à emissora carioca, a ideia é que algumas corridas sejam transmitidas na grade de programação da TV aberta. Buscando retomar essa paixão no brasileiro e aumentar ainda mais a sua audiência, a Liberty Media enxerga com bons olhos um novo acordo com a Globo. As partes estão no estágio de discutir valores e pagamentos.