Clube assegura salários pelos próximos três meses com prêmio da Copa do Brasil

O Retrô, time de Pernambuco, foi heroico ao enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão e sair com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Além da vitória no campo, o clube faturou uma bolada ao passar de fase e garantiu o pagamento da folha salarial pelos próximos três meses.

Jogadores do Retrô comemoram classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil 2025

A classificação rendeu ao Retrô uma premiação de R$ 3.638.250. Segundo o jornalista Cassio Zirpoli, o clube tem uma folha salarial de mais ou menos R$ 1 milhão por mês. Portanto, a recompensa poderá servir para o pagamento dos salários dos jogadores para os próximos três meses e ainda sobrará uma quantia para outras melhorias no clube.

📊 Premiação total da Copa do Brasil 2025

Veja quanto cada clube pode acumular ao longo da competição:

Terceira fase : R$ 2.315.250

: R$ 2.315.250 Oitavas de final : R$ 3.638.250

: R$ 3.638.250 Quartas de final : R$ 4.740.750

: R$ 4.740.750 Semifinal : R$ 9.922.500

: R$ 9.922.500 Vice-campeão : R$ 33.075.000

: R$ 33.075.000 Campeão: R$ 77.175.000

Ou seja, quem chegar até o título poderá acumular mais de R$ 120 milhões em premiações ao longo da competição, sem contar as receitas com bilheteria e patrocínios.

Classificação histórica

O Retrô se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil após empatar com o Fortaleza no tempo normal e vencer por 4 a 1 nos pênaltis. No jogo de ida, em Pernambuco, o placar foi o mesmo.

No tempo normal, Breno Lopes abriu o placar para os mandantes e Mike empatou. O goleiro Fabian Volpi foi destaque do Retrô ao defender dois pênaltis nas cobranças.