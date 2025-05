Fortaleza repete 2024 ao cair antes das oitavas da Copa do Brasil

O Fortaleza foi eliminado da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (21), ao perder para o Retrô nos pênaltis. A partida aconteceu na Arena Castelão. Com isso, o Tricolor repetiu 2024 e caiu no torneio antes das oitavas.

Na temporada anterior, o time passou pelo Fluminense-PI na primeira fase (3 a 0) e depois eliminou o próprio Retrô, nos pênaltis, com 0 a 0 no tempo normal. Na terceira etapa, após 0 a 0 em casa e 3 a 3 como visitante, o clube perdeu para o Vasco, nas penalidades, por 5 a 4.

Neste ano, o Tricolor entrou diretamente na terceira fase da Copa do Brasil, visto que terminou o Brasileirão de 2024 no G4. Com empates em 1 a 1 na ida e na volta, a equipe foi para os pênaltis e perdeu para o Retrô por 4 a 1. Confira abaixo as cinco últimas campanhas do Fortaleza na Copa do Brasil:

2021: semifinal (melhor campanha de sua história)

2022: quartas

2023: oitavas

2024: terceira fase

2025: terceira fase

Partida entre Fortaleza e Retrô, na Arena Castelão, pela Copa do Brasil de 2025 (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

Competições restantes para o Fortaleza

Após o vice-campeonato no Estadual e a queda para o Retrô na Copa do Brasil, o Fortaleza segue em três outras competições nesta temporada. No Brasileirão, o clube tem dez pontos e é o 14º colocado.

Na Copa do Nordeste, o Leão ficou em quarto lugar no grupo A e obteve vaga para a fase de mata-mata. Pela Libertadores, o time definirá seu destino na última rodada, com chances de se classificar e também de ir para a Sul-Americana - não há como terminar na última posição da chave.

Agenda do Fortaleza

Depois da eliminação, o Fortaleza volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O clube cearense recebe o Cruzeiro no domingo (25), na Arena Castelão, a partir das 20h30 (de Brasília).