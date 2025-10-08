Chuteira de Gabigol usada em jogo no Maracanã é leiloada por mais de R$ 100 mil

O par de chuteiras número 41 usado pelo atacante Gabigol no empate do Cruzeiro com o Flamengo por 0 a 0, dia 2, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, foi arrematado por R$ 101.250, em leilão beneficente encerrado na noite desta quarta-feira (8). O valor será destinado ao projeto Craque do Amanhã, que atende crianças e adolescentes.

Produzida especialmente para a partida, a chuteira Mizuno Morelia Neo IV Beta Japan tem estampada o nome dos pais de Gabigol, Valdemir e Lindalva, da irmã Dhiovanna e da namorada Rafaella, irmã do atacante Neymar, e o desenho de um coração no calcanhar, dividido nas cores azul e vermelho, representando o carinho e o respeito pela torcida do Flamengo e pelo Cruzeiro, além da imagem do jogador comemora gol com os braços erguidos.

O jogo entre Cruzeiro e Flamengo, pela 26ª rodada do Brasileirão, marcou o retorno de Gabigol ao Maracanã, estádio do qual o atacante é o vice-artilheiro após a reforma para a Copa do Mundo de 2014, com 82 gols.

- É uma chuteira muito especial para mim, que usei em um momento marcante da minha história. Que ela possa agora ajudar muitas e muitas crianças – afirmou Gabigol.

O leilão foi realizado pela plataforma Play For a Cause e recebeu 157 lances. Até às 17h, havia sido feita apenas oito ofertas, e o valor estava em R$ 5 mil. A disputa se acirrou nas três horas seguintes, e o arremate chegou a R$ 101.250.

Gabigol teve participação discreta no empate entre Cruzeiro e Flamengo

Gabigol jogou por 10 minutos contra o Flamengo, no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O retorno de Gabigol ao Maracanã, com a camisa do Cruzeiro, para enfrentar o ex-clube, no entanto, não foi como o atacante desejava. Quando entrou no jogo, aos 41 minutos do segundo jogo, a equipe celeste estava com um jogador a menos, por causa da expulsão do lateral-direito William, e teve pouca força ofensiva para buscar a vitória.

Com os acréscimos, Gabigol participou de 10 minutos no empate com o Flamengo, e recebeu um cartão amarelo, após dar um bico na bola depois de uma marcação de falta no meio-campo.