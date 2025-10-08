NBA: canal de TV acerta dois novos patrocínios e duas renovações

A ESPN confirmou quatro marcas como patrocinadoras máster das transmissões da NBA na temporada que se avizinha. A marca de ultraprocessados Hellmanns's e a casa de apostas Novibet renovaram o acordo vigente no período anterior. Mas houve duas mudanças: uma troca de empresas do mesmo ramo e uma adesão.

Do mercado automotivo, a estadunidense Ford retornou ao grupo de patrocinadores depois de uma temporada ausente das transmissões da NBA no canal. Já no ramo financeiro, o C6 Bank assumiu o lugar que era ocupado pela XP.

Campanha da nova temporada

A NBA lançou, nesta quarta-feira (8), sua campanha de abertura para a temporada 2025/26, nomeada "Start To Finish" (Do começo ao fim). O vídeo destaca jogadores veteranos e novatos em suas rotinas de treino, transmitindo a mensagem de que, para conquistar o Troféu Larry O’Brien, é necessário esforço e comprometimento ao longo de toda a temporada.

Entre os jogadores que participam do vídeo estão: o All-Star de 2024 Paolo Banchero, o vencedor do prêmio Kia NBA Clutch Player of the Year 2024-25 Jalen Brunson, o All-Star de 2025 Cade Cunningham, a escolha número 1 do Draft de 2025 Cooper Flagg e o seis vezes All-Star Donovan Mitchell.

LeBron James

O astro da NBA LeBron James publicou, na última segunda-feira (6), um vídeo em suas redes sociais com o título 'The Second Decision" (A Segunda Decisão, em tradução livre). O título fazia referência ao icônico marco publicitário de 15 anos atrás, quando o ala anunciou sua mudança do Cleveland Cavaliers para o Miami Heat.

Diante do mistério, os fãs começaram a especular que a postagem seria um indicativo de sua possível aposentadoria ao fim da temporada 2025/2026. No entanto, na terça-feira (7), LeBron publicou a continuação do vídeo, que não passava de uma propaganda de conhaque. Veja o vídeo: