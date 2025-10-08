O novo contrato de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr, assinado em junho deste ano, se tornou o maior contrato da história de um jogador de futebol, o que alçou o astro português ao restrito hall de esportistas bilionários do planeta. A revelação do valor foi feita pela agência de notícias estrangeira Bloomberg, que afirmou em sua publicação que o atacante fatura US$ 400 milhões com o atual acordo, que vai até 2027.

A cifra, que chega a R$ 2,13 bilhões na cotação mais atualizada, coloca Cristiano Ronaldo à frente de Lionel Messi na disputa dos salários bilionários. O argentino, que atua no Inter Miami, da MLS, chegou ao clube em junho de 2023 e assinou por dois anos. Segundo o próprio relatório da liga norte-americana, que tem uma forte política de transparência e teto salarial, o camisa 10 recebe US$ 20 milhões anuais, ou R$ 106 milhões na conversão.

Isso significa que Cristiano Ronaldo fatura dez vezes mais do que Messi na comparação salarial, já que o contrato do português, na divisão das cifras por temporada, rende a ele US$ 200 milhões em cada um dos dois anos assinados na renovação.

No caso de Messi, há uma discussão em andamento entre o atleta e seu staff com o Inter Miami para que ele renove seu vínculo. Existe a possibilidade que Lionel assine até 2028, o que o condicionaria a jogar até os 41 anos, mas a informação não é oficializada. No caso dos Estados Unidos, as renovações de contrato de todos os jogadores também precisam da aprovação da liga para acontecer.

De acordo com a Bloomberg, o novo acordo de Cristiano Ronaldo com o Al-Nassar impulsionou ainda mais o seu patrimônio e o jogador chegou a um valor estimado de 1,4 bilhão de dólares, aproximadamente R$ 7,5 bilhões na cotação atual. No total, o artilheiro recebeu em torno de US$ 550 milhões em salários na carreira (R$ 2,9 bilhões).

Além do valor recebido em salários, a renda de Cristiano Ronaldo conta com ganhos em acordos comerciais e patrocínios, que giram em torno de US$ 175 milhões, e outros empreendimentos. Cristiano Ronaldo comanda um império de 21 empresas, incluindo canais de TV, hotéis e clínicas de transplante capilar. Nos últimos dois anos, o atleta dobrou o número de organizações sob sua gestão, por meio da "CR7 SA".

