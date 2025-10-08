Salário anual de Cristiano Ronaldo é maior que a receita de 17 times da Série A
Atacante português renovou contrato com o Al-Nassr em junho e valores mostram cifra bilionária faturada pelo atleta
A renovação de contrato assinada por Cristiano Ronaldo com o Al-Nassr em junho tornou o atacante português o primeiro jogador de futebol bilionário da história. As cifras acordadas entre o atleta e o clube saudita são tão relevantes que o número compete com os valores arrecadados por grandes clubes da elite do futebol brasileiro, por exemplo. A agência de notícias estrangeira Bloomberg detalhou os valores, que ultrapassam a marca do bilhão.
Válido até 2027, o novo contrato de Cristiano Ronaldo é avaliado, no total, em US$ 400 milhões, o equivalente a cerca de R$ 2,1 bilhões na cotação mais atualizada. Ao dividir pelo valor anual, o astro português receberá do Al-Nassr US$ 200 milhões a cada temporada jogada, ou R$ 1,06 bilhão. Na comparação com as equipes da Série A do Brasileirão, o atacante tem um faturamento com salários maior que 17 times que disputam o campeonato.
Para fazer a comparação foram usados os números referentes ao balanço financeiro das equipes de 2024, divulgado no Relatório Convocados, da Galapagos Capital, que analisa as finanças das equipes da elite do futebol nacional. O levantamento do Lance! Biz leva em consideração o número das receitas totais brutas dos 20 times que jogaram a Série A no último ano.
Por mais que tenham mudado quatro clubes em comparação a 2025, nenhum deles supera a cifra do jogador português, o que mantém a perspectiva da comparação. Nesse caso, o Santos não está incluso porque jogou a Série B no último ano.
Apenas três times superam o salário de Cristiano Ronaldo
Entre todos os faturamentos de 2024, apenas Flamengo, Palmeiras e Corinthians obtiveram receita maior do que o salário anual de Cristiano Ronaldo. As três equipes são as únicas que ultrapassam a barreira do R$ 1 bilhão de receita, fato que deve se repetir esse ano. O líder da lista é o rubro-negro carioca, que somou R$ 1,28 bilhão na última temporada, pouco mais de R$ 219 milhões a mais que o salário do atacante.
Logo depois aparece o Palmeiras, com faturamento de R$ 1,128 bilhão na temporada - que foi a primeira da história do alviverde a passar dessa marca. O Corinthians é o terceiro maior faturamento e o relatório mostra o alvinegro paulista com R$ 1,120 bilhão faturados.
No ranking de receitas, Cristiano Ronaldo estaria na quarta colocação, à frente de outras marcas fortes do futebol nacional. O São Paulo, por exemplo, é o quarto da lista e faturou R$ 732 milhões em 2024, número que já é bem abaixo do trio acima e também do salário do jogador português. Equipes como Botafogo, Cruzeiro e Bahia, SAFs que tiveram um crescimento financeiro considerável nos últimos anos, também ficam bem para trás na comparação.
Veja a comparação com o ranking de receitas
- Flamengo - R$ 1,28 bilhão
- Palmeiras - R$ 1,13 bilhão
- Corinthians - R$ 1,12 bilhão
- CRISTIANO RONALDO - R$ 1,06 bilhão
- São Paulo - R$ 732 milhões
- Fluminense - R$ 684 milhões
- Atlético MG - R$ 607 milhões
- Botafogo - R$ 540 milhões
- Internacional - R$ 517 milhões
- RB Bragantino - R$ 504 milhões
- Athletico - R$ 497 milhões
- Grêmio - R$ 490 milhões
- Vasco - R$ 408 milhões
- Cruzeiro - R$ 372 milhões
- Bahia - R$ 298 milhões
- Fortaleza - R$ 269 milhões
- Cuiabá - R$ 224 milhões
- Vitória - R$ 186 milhões
- Juventude - R$ 135 milhões
- Atlético GO - R$ 110 milhões
- Criciúma - R$ 101 milhões
