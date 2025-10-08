Público do Cruzeiro no Mineirão no ano está perto de 1 milhão de torcedores
Clube deve alcançar a marca daqui a duas partidas como mandante no Brasileirão
O Cruzeiro está próximo de atingir a marca de 1 milhão de torcedores presentes nos jogos no Mineirão nesta temporada. Com o público de 50.969 pessoas no empate por 1 a 1 com o Sport, domingo (5), pelo Brasileirão, a Raposa chegou a um total de 930.254 torcedores em 24 partidas no Gigante da Pampulha em 2025, média de 38.760,5 por jogo.
A marca, que inclui partidas pelo Mineiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, deve ser alcançada no jogo contra o Vitória, dia 1º de novembro (sábado), às 16h, pela 31ª rodada do Brasileirão – antes, o Cruzeiro recebe o Fortaleza, dia 18, também um sábado, às 21h, pela 29ª rodada.
O público total seria maior se o Cruzeiro não tivesse sido punido pela Conmebol pelo uso de sinalizadores pela torcida em uma partida em2024. O jogo contra o Mushuc Runa, pela Sul-Americana, em abril, teve de ser disputado com os portões do Mineirão fechados.
Em 2024, quando chegou à final da Copa Sul-Americana (disputada em jogo único em Assunção), o público total do Cruzeiro como mandante foi de 1.062.184 torcedores. Esse número deverá ser ultrapassado nesta temporada, já que a equipe faz mais cinco jogos em casa pelo Brasileirão e, pelo menos, a semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, em dezembro.
Público do Cruzeiro no Mineirão superou os 50 mil por nove vezes em 2025
Pela nona vez na temporada, domingo (5), contra o Sport, o público em um jogo do Cruzeiro foi superior a 50 mil pessoas (veja a relação desses jogo abaixo). Sete dessas partidas foram pelo Campeonato Brasileiro. As outras duas são os clássicos contra o Atlético-MG pelo Mineiro e pelas quartas de final da Copa do Brasil, cujo público de 61.584 é o novo recorde do Mineirão após a reforma para a Copa do Mundo de 2014.
Nos 14 jogos como mandante pelo Brasileirão, o Cruzeiro tem um público total de 619.081 presentes – nesse número está incluída a partida contra o Vasco (1 a 0), disputada no Parque do Sabiá, em 27 de abril, quando o Mineirão estava cedido para um show musical. O público em Uberlândia (MG) foi de 15.398 torcedores.
A média no Brasileirão é de 44.220 torcedores por partida, a segunda melhor, atrás apenas do Flamengo, que joga no Maracanã.
Veja os jogos do Cruzeiro em que o público presente foi superior a 50 mil torcedores em 2025:
- 1º) 61.584 – 2 x 0 Atlético-MG – 11/09 – quartas de final da Copa do Brasil
- 2º) 61.106 – 0 x 0 Atlético-MG – 18/05 – 9ª rodada do Brasileiro
- 3º) 60.834 – 0 x 2 Atlético-MG – 09/02 – 7ª rodada do Mineiro
- 4º) 59.345 – 1 × 2 Santos – 10/08 – 19ª rodada do Brasileiro
- 5º) 57.747 – 2 × 1 Palmeiras – 1º/06 – 11ª rodada do Brasileiro
- 6º) 52.850 – 4 × 0 Juventude – 20/07 – 15ª rodada do Brasileiro
- 7º) 52.802 – 1 × 2 Ceará – 27/07 – 17ª rodada do Brasileiro
- 8º) 52.792 – 2 × 1 Flamengo – 04/05 – 7ª rodada do Brasileiro
- 9º) 50.969 – 1 x 1 Sport – 05/10 – 27ª rodada do Brasileiro
