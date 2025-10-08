Público do Cruzeiro no Mineirão no ano está perto de 1 milhão de torcedores

O Cruzeiro está próximo de atingir a marca de 1 milhão de torcedores presentes nos jogos no Mineirão nesta temporada. Com o público de 50.969 pessoas no empate por 1 a 1 com o Sport, domingo (5), pelo Brasileirão, a Raposa chegou a um total de 930.254 torcedores em 24 partidas no Gigante da Pampulha em 2025, média de 38.760,5 por jogo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A marca, que inclui partidas pelo Mineiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, deve ser alcançada no jogo contra o Vitória, dia 1º de novembro (sábado), às 16h, pela 31ª rodada do Brasileirão – antes, o Cruzeiro recebe o Fortaleza, dia 18, também um sábado, às 21h, pela 29ª rodada.

O público total seria maior se o Cruzeiro não tivesse sido punido pela Conmebol pelo uso de sinalizadores pela torcida em uma partida em2024. O jogo contra o Mushuc Runa, pela Sul-Americana, em abril, teve de ser disputado com os portões do Mineirão fechados.

continua após a publicidade

Em 2024, quando chegou à final da Copa Sul-Americana (disputada em jogo único em Assunção), o público total do Cruzeiro como mandante foi de 1.062.184 torcedores. Esse número deverá ser ultrapassado nesta temporada, já que a equipe faz mais cinco jogos em casa pelo Brasileirão e, pelo menos, a semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, em dezembro.

Torcida do Cruzeiro tem apoiado a equipe na boa campanha no Brasileirão (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Público do Cruzeiro no Mineirão superou os 50 mil por nove vezes em 2025

Pela nona vez na temporada, domingo (5), contra o Sport, o público em um jogo do Cruzeiro foi superior a 50 mil pessoas (veja a relação desses jogo abaixo). Sete dessas partidas foram pelo Campeonato Brasileiro. As outras duas são os clássicos contra o Atlético-MG pelo Mineiro e pelas quartas de final da Copa do Brasil, cujo público de 61.584 é o novo recorde do Mineirão após a reforma para a Copa do Mundo de 2014.

continua após a publicidade

Nos 14 jogos como mandante pelo Brasileirão, o Cruzeiro tem um público total de 619.081 presentes – nesse número está incluída a partida contra o Vasco (1 a 0), disputada no Parque do Sabiá, em 27 de abril, quando o Mineirão estava cedido para um show musical. O público em Uberlândia (MG) foi de 15.398 torcedores.

A média no Brasileirão é de 44.220 torcedores por partida, a segunda melhor, atrás apenas do Flamengo, que joga no Maracanã.

➡️Gabigol leiloa chuteira especial usada em jogo contra o Flamengo, no Maracanã

Veja os jogos do Cruzeiro em que o público presente foi superior a 50 mil torcedores em 2025: