Cruzeiro volta aos treinos e atualiza situação de atacantes

Os jogadores do Cruzeiro, depois de dois dias de folga, reapresentaram-se na tarde desta quarta-feira (8), na Toca da Raposa, iniciando a preparação para o clássico contra o Atlético-MG, dia 15, na Arena MRV, às 21h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A preocupação principal do técnico Leonardo Jardim é com os jogadores que deixaram a partida contra o Sport, domingo (5), com problemas físicos.

O atacante Sinisterra, depois de ficar de fora das partidas contra Red Bull Bragantino e Vasco, devido a estiramento na coxa direita, jogou contra Flamengo e Sport, quando deixou o campo com queixa de dores na coxa esquerda. O colombiano foi diagnosticado com edema muscular e ficará em tratamento no Departamento de Performance e Saúde do Cruzeiro.

O atacante Wanderson, que desfalcou o Cruzeiro nos jogos contra Flamengo e Sport, por causa de lombalgia, iniciou os trabalhos híbridos entre fisioterapia e preparação física, avançando mais uma etapa no processo de retorno aos gramados.

Atacante Wanderson em treino na Toca da Raposa, nesta quarta-feira (8) (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Quem treinou normalmente foi o zagueiro Jonathan Jesus, que, contra o Sport, substituiu o suspenso Fabrício Bruno, mas teve de ser substituído por João Marcelo, por causa de dores no joelho direito. O jogador já havia ficado de fora do banco na partida contra o Flamengo, no Maracanã, depois de bater o joelho na trave em um treino na Toca da Raposa.

O meia Christian, poupado de início no jogo contra o Sport, por causa de cansaço muscular, também foi substituído depois de entrar no lugar de Matheus Henrique, aos 15 minutos do primeiro tempo. Mas o problema dele é apenas cansaço muscular.

A situação do meia Matheus Henrique já havia sido informada pelo clube. O jogador sofreu fratura em duas costelas, fará tratamento sem cirurgia e deverá ficar de fora dos jogos por dois meses.

O lateral-direito Fagner deu sequência à transição da fisioterapia para a preparação física. O jogador não atua desde 30 de julho, quando fraturou a fíbula direita, no empate por 0 a 0 com o CRB, no Mineirão, pela Copa do Brasil.

Cruzeiro terá a volta, pelo menos, de três titulares para jogo contra o Atlético-MG

Para o jogo contra o Atlético-MG, o técnico Leonardo Jardim terá o retorno de três titulares que cumpriram suspensão diante do Sport: o lateral-direito William, o volante Lucas Romero e o atacante Kaio Jorge.

Já o zagueiro Fabrício Bruno, que está com a Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul, sexta-feira (10), e Japão, terça-feira (14), não deverá conseguir voltar a tempo da partida contra o Atlético-MG.

Os jogadores do Cruzeiro treinam pela manhã nesta quinta-feira (9), voltam a folgar na sexta-feira (10) e treinam no sábado (11) e no domingo (12).