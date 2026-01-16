Cerveja de grupo brasileiro retoma patrocínio ao Australian Open

A cerveja Stella Artois anunciou seu retorno como patrocinadora do Australian Open em um acordo de caráter regional, ampliando a estratégia de associação ao circuito internacional de tênis. A iniciativa complementa os patrocínios já mantidos pela marca em Wimbledon e Roland Garros.

- Nosso retorno ao Australian Open consolida a hegemonia de Stella Artois no território do tênis mundial. Já celebramos a tradição em Wimbledon e a elegância de Roland Garros - destacou Camila Fischmann, head da Stella Artois Brasil, lembrando a presença da marca no torneio de 2020.

O Australian Open é o primeiro Grand Slam da temporada. E a cerveja da Ambev é patrocinadora dos brasileiros Gustavo Kuerten (aposentado) e Beatriz Haddad Maia. A marca tem procurado se estabelecer junto à modalidade.

Bia estreia

O ano de 2026 para os fãs de tênis começa, oficialmente, neste sábado (17). A número 1 do Brasil, Bia Haddad, tem seu primeiro desafio de majors definido no Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada. A paulistana enfrenta a cazaque Yulia Putintseva (105ª do ranking) a partir das 21h (horário de Brasília). Clique aqui para saber mais informações sobre o jogo.

Sinner: De estreante em 2020 a cada vez mais favorito

Jannik Sinner era apenas o 82º do mundo do tênis quando estreou, em janeiro de 2020, no Australian Open, aos 18 anos. Hoje, aos 24, embora não seja mais o número 1, o italiano, vice-líder do ranking, é o nome a ser batido no torneio que começa às 21h (horário de Brasília), deste sábado (17).

Das 22 vitórias em 26 jogos no torneio, o número 2 do mundo ganhou as últimas 14 partidas. E os títulos de 2024 e 2025 o credenciam como o mais cotado a voltar a erguer o troféu em 1º de fevereiro.