Gustavo Mota assume como novo CEO do Lance!

O Lance! tem um novo CEO. Especialista em Gestão e Marketing Digital, Gustavo Mota assume o grupo em um movimento de transição planejada após um ano e meio de liderança de Paulo Ganime. O período ficou marcado por reforço e melhoria editorial, reposicionamento estratégico e forte crescimento de receitas.

— Encerramos um ciclo de preparação e fortalecimento institucional do Lance!, com foco em qualidade editorial, eficiência e bases sólidas para um novo estágio de crescimento. A transição foi conduzida com serenidade e responsabilidade, garantindo continuidade estratégica para a próxima fase — comentou Ganime.

Gustavo Mota já integrava o Conselho do Lance! e vinha participando ativamente das decisões de negócio. Ele assume o comando do grupo com a missão de acelerar iniciativas capazes de ampliar receitas e consolidar o Lance! como um ecossistema esportivo cada vez mais completo.

Uma das marcas pioneiras do jornalismo esportivo brasileiro, o Lance! acompanha e inspira a paixão nacional pelo esporte há mais de 28 anos. Atualmente, conecta mais de 25 milhões de torcedores em todo o país todos os meses.

— Meu compromisso será o de gerar valor em cada interação e transformar o leitor em um usuário lover, potencializando sua paixão pelo esporte — afirma Mota.

O executivo ressalta a importância do engajamento do torcedor.

— Queremos ir além, com um conteúdo esportivo centrado no público, criando experiências relevantes para os torcedores, fazendo-os não só saber, mas também entender, sentir e fazer. E com isso, gerar engajamento genuíno e resultados concretos com novos negócios para nossos clientes e parceiros — acrescenta o novo CEO do Lance!.

Com especialização em mentoria pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology), e empresas de alto crescimento pela Babson College, Gustavo Mota é empreendedor serial com 25 anos de atuação no mercado digital. Ele construiu sua trajetória com a criação e a escalabilidade de negócios entre suas principais marcas. Mota assume a gestão do Lance! em um ano chave e de muito interesse esportivo, cujo ápice será a Copa do Mundo.